Sia per le gesta degli anni ottanta e novanta con gli 883, sia per il seguito della sua carriera oltre la band, Mauro Repetto è certamente tra i volti più noti del mondo dello spettacolo. Nel cuore dei nostalgici e non solo, non manca chi ancora cerca informazioni anche in riferimento alla vita privata. Scopriamo dunque chi è Josephine, la moglie di Mauro Repetto.

La riservatezza è il comune denominatore per Mauro Repetto e sua moglie Josephine; tra social e media hanno sempre evitato l’esposizione e il racconto della reciproca quotidianità, segno di una volontà dominante di evitare le ingerenze mediatiche per vivere in maniera serena la relazione che dura, si suppone, da oltre vent’anni. Sono dunque poche e frammentarie le notizie su Josephine – moglie di Mauro Repetto – anche dal punto di vista professionale. Sono note le sue origini francesi è, proprio in patria, pare sia una stimata designer.

Josephine, moglie di Mauro Repetto: ‘sodalizio’ anche professionale

Restando nel merito della relazione tra Mauro Repetto e sua moglie Josephine sappiamo che insieme, oltre ad aver coronato il sogno del matrimonio, hanno felicemente allargato la famiglia: genitori di due splendidi figli sui quali ovviamente vige grande riservatezza.

Primo incontro e durata della liaison, curiosità che non conoscono risposta da parte dei diretti interessati ma un ‘indizio’ può aiutare nel determinare la durata dell’amore tra Mauro Repetto e sua moglie Josephine. Insieme hanno fondato una società di design, Manjica, precisamente nel 2004. Si suppone dunque che già da tempo prima l’amore fosse sbocciato tra l’artista e la designer francese.

