Josh, fratello Greta Rossetti, è una furia contro Sergio D’Ottavi/ “Scimmia!”, accuse pesanti al GF

La conoscenza tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2023 non piace al fratello di lei, che ha preso una posizione molto netta

Josh Rossetti, fratello di Greta, attacca a viso aperto Sergio D’Ottavi. Come risaputo i due inquilini stanno approfondendo la loro conoscenza, con lui che sembra sempre più attratto dalla ragazza. Greta, benché interessata, preferisce andarci coi piedi di piombo perché non vuole farsi male e preferisce evitare di intraprendere qualcosa che potrebbe nascere e finire dentro la casa. Il fratello di lei, Josh, esulta perché non vede di buon occhio la relazione con Sergio D’Ottavi.

Sergio attratto da Greta Rossetti al Grande Fratello/ Lei frena "Non ho voglia di baci, se non mi concedo..."

Il fratello di Greta, infatti, pensa che Sergio “ecceda di forza” nei confronti della sorella e per avvalorare la sua tesi ha pubblicato nelle storie un video in cui Sergio stringe i polsi a Greta. “Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi. Greta gli dice ‘mi fai i lividi’ e lui risponde ‘te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati andate avanti a difendere l’indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione?

Perla Vatiero attacca Alessio Falsone: "I tuoi modi danno fastidio"/ Duro scontro al Grande Fratello 2023

Josh Rossetti e la rabbia nei confronti di Sergio D’Ottavi: “Fa continui lavaggi del cervello”

“Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più’ allora no. Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza”, insiste arrabbiato Josh Rossetti. Come riporta anche Fanpage, il fratello di Greta ha proseguito con le sue accuse a Sergio D’Ottavi, ritenendolo inadatto per la sorella.

“Io sono un manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che sta facendo a una ragazzina, questa è pressione psicologica”, ha detto Josh Rossetti. Qualcuno sul web gli ha dato corda, altri invece hanno ritenuto le sue uscite fuori luogo ed esagerate.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano?/ Lui le ha fatto la proposta ma lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA