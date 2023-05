Josh Freese, chi è nuovo batterista Foo Fighters/ Video, sostituirà Taylor Hawkins

I Foo Fighters hanno annunciato il nuovo batterista. Dopo la terribile morte di Taylor Hawkins, storico membro del gruppo della band di Dave Grohl, non era ancora stato scelto il sostituto, ma nelle scorse ore il gruppo a stelle e strisce ha alzato il sipario su Josh Freese. Sarà lui il nuovo batterista, così come rivelato dalla stessa band durante la diretta video “Veeps Preparing Music for Concerts”, dove i Foo Fighters stavano provando nel loro studio alcune canzoni che verranno portate in tour. Il video che ha portato alla “nomina” di Josh Freese è uno sketch tipico dei Foo.

Nel filmato si vedono i cinque musicisti in studio con gli strumenti in mano, poi ad un certo punto qualcuno bussa alla porta e si vede Chad Smith, storico batterista dei Red Hot Chili Peppers. Qualcuno potrebbe quindi pensare che sia lui il nuovo componente del gruppo, ma in realtà stava semplicemente chiedendo di spostare una macchina che bloccava il passaggio. Dopo di che entra un altro famoso batterista, leggasi Tommy Lee, noto anche per la sua love story con Pamela Anderson, ma anche in questo caso si rivela un “fake”: è nello studio solo per portare del cibo.

JOSH FREESE È IL NUOVO BATTERISTA DEI FOO FIGHTERS: UNO DEI PIÙ RICHIESTI AL MONDO

Tocca quindi a Danny Carey dei Tool, che invece si presenta dai Foo Fighters per mostrare i suoi cani, e alla fine arriva il colpo di scena. Come sottolineato dai colleghi di Rolling Stones, la telecamera inquadra improvvisamente Josh Freese che in realtà è sempre stato seduto in studio, alla batteria, e che chiede semplicemente: “Scusate ragazzi, possiamo suonare un paio di pezzi?”.

Quello di Freese era un nome che girava da tempo come sostituto di Taylor Hawkins, soprattutto da quando si era liberato dagli impegni con Offspring e Danny Elfman. E’ amico di Dave Grohl e del compianto Hawkins, ed è considerato uno dei batteristi più richiesti al mondo avendo suonato con Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Devo, Replacements, Sting, Weezer, Vandals.

