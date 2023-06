Josh Homme dei Queens of The Stone Age operato per un tumore/ Come sta? “Si può migliorare…”

Josh Homme Queens of The Stone Age racconta l’operazione di tumore

Josh Homme, chitarrista e leader dei Queen of the Stone Age, in un’intervista rilasciata Revolver, ha raccontato di esseri sottoposto ad un’operazione chirurgica dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore. Un intervento che è perfettamente riuscito e di cui il musicista ha deciso di parlarne pubblicamente. “Non dico mai che non può andare peggio. Non lo dico mai, e non lo consiglierei. Ma dico che può migliorare”, ha dichiarato l’artista.

Fabio Rovazzi: "Mi fece lo scontrino..."/ L'aneddoto top secret su Silvio Berlusconi

Nell’intervista, Josh Homme parla di un periodo difficile che ha dovuto affrontare e di cui la diagnosi di tumore ha rappresentato l’apice. “Il cancro è solo la ciliegina sulla torta di un interessante periodo, sapete? Sono estremamente grato che supererò questo, e mi guarderò indietro come a qualcosa che è ridotto uno schifo ma che mi avrà reso migliore”, ha aggiunto.

Paul McCartney “Pronto nuovo brano Beatles grazie all'AI”/ “C'è la voce di John Lennon”

Josh Homme pronto a ripartire dopo l’operazione di tumore

Nell’intervista in cui ha parlato dell’operazione subita, Josh Homme non ha svelato la natura del tumore da cui è stato colpito. “Mi va bene così. Ci sono molte cose che voglio fare. E ci sono molte persone con le quali voglio farle”, ha spiegato l’artista che, nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare la morte degli amici Mark Lanegan e Taylor Hawkin e la battaglia legale con l’ex moglie per la custodia dei figli.

Superato tale periodo, il musicista è pronto a tornare a fare concerti. Venerdì prossimo, infatti, i Queens of the stone age pubblicheranno il nuovo album “In Times New Roman” che il prossimo anno presenteranno live al pubblico con un tour tutto nuovo.

Britney Spears "sotto metanfetamine"?/ L'ex Kevin Federline vuota il sacco, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA