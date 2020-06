Josh Hutcherson e AnnaSophia Robb di Un ponte per Terabithia/ Cosa fanno oggi?

Josh Hutcherson e AnnaSophia Robb sono rispettivamente Jess Oliver Aarons e Leslie Burke del film “Un ponte per Terabithia” tratto dall’omonimo romanzo del 1976 scritto Katherine Paterson. La pellicola, diretta da Gabor Cuspo, torna in onda su Italia 1 per la gioia del pubblico italiano, ma in tanti si domandano che fine hanno fatto i due giovani attori? Josh Hutcherson di strada ne ha fatta recitando in tantissime pellicole e serie di successo come “E.R. – Medici in prima linea”, “Derby in famiglia” e “Vita da camper” recitando accanto a Robin Williams. La grande popolarità però arriva nel 2012 quando viene scelto per interpretare il ruolo di Peeta Mellark in Hunger Games, la trilogia di film ispirati ai romanzi best seller di Suzanne Collins. Un ruolo che gli ha cambiato la vita trasformandolo in una vera e propria celebrity per i milioni di appassionati della trilogia che l’attore ha considerato una sorta di “scuola” come ha raccontato a EW: “è stata la mia università. Per me è stato il periodo in cui sono diventato adulto. Era la prima volta che ero lontano dalla mia famiglia e da solo”. Non solo, l’attore ha anche sottolineato di aver cominciato da giovanissimo senza però ricercare la fama a tutti i costi: “quando ho deciso di diventare un attore a 8 anni, non era mio desiderio essere famoso ed essere riconosciuto. Volevo solo fare film. Quell’ingenuità mi ha seguito fino a quando non mi ha schiaffeggiato in faccia”.

AnnaSophia Robb : da “La fabbrica di Cioccolata” a “The Carrie Diaries”

Il ruolo di Leslie Burke ha portato bene anche ad AnnaSophia Robb. Classe 1993, l’attrice ha cominciato giovanissima nel mondo dello spettacolo partecipando ad una pubblicità e poco dopo ha debuttato nel suo primo ruolo importante nel film “La fabbrica di cioccolato” diretta da Tim Burton accanto a Johnny Depp. Poco dopo è stata scelta dalla Walt Disney Pictures per interpretare la piccola Leslie Burke nel film “Un ponte per Terabithia” diventando una vera e propria star che la lancia anche come cantante. L’esperienza nel film, infatti, permette ad AnnaSophia di debuttare anche nel mondo della musica con Keep Your Mind Wide Open, colonna sonora del film. Successivamente recita nel film “I segni del male”, “Jumper – Senza confini” e “Sleepwalking”. Tra gli ultimi progetti a cui ha lavorato segnaliamo: “Dubitando di Thomas – Bugie e spie“, “Corsa a Witch Mountain“, “Soul Surfer” e la serie “The Carrie Diaries” dove ha interpretato Carrie Bradshaw da giovane.



