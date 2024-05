Josh O’Connor, chi è?/ Dal Principe Carlo al successo con Challangers e La chimera: “un segno del destino”

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione di Josh O’Connor, l’attore protagonista di “Challangers” il nuovo film di Luca Guadagnino. Non solo, l’attore è anche in lizza ai David di Donatello 2024 per il suo ruolo nel film “La chimera”film del 2023 diretto da Alice Rohrwacher come miglior protagonista. Conosciamo meglio. Joshua Mathias O’Connor, questo il suo nome completo, è nato a Sauthampton, in Inghilterra, ma è cresciuto a Cheltenham. La passione per la recitazione è nata molto presto, visto che da ragazzino ha deciso di studiare presso Bristol Old Vic Theatre School. Nel 2011, dopo aver conseguito il diploma, si è dedicato per qualche anno al rugby per poi tornare alla recitazione iniziando dapprima a teatro e poi al cinema e nelle serie tv.

Nel 2014 è nel film Posh, mentre nel 2015 recita nella versione moderna di Cenerentola di Kenneth Branagh. Durante la sua carriera ha lavorato diverse volte con il regista Stephen Frears, ma è nel 2017 che arriva la svolta con il ruolo da protagonista nel film “La terra di Dio – God’s Own Country”. La grande fama e popolarità arriva però dal piccolo schermo grazie a serie tv di successo come “Doctor Who”, “I Durrell – La mia famiglia” e “The Crown” dove presta il volto al giovane Principe Carlo.

Josh O’Connor, il sucesso con Challangers e La chimera

Sulla scia del grande successo di “The Crown”, Josh O’Connor si fa notare dalla grande critica. Nel 2023 recita nel film “La chimera” diretto da Alice Rohrwacher con cui potrebbe vincere il suo primo Premio David di Donatello. Dalle pagine di Rolling Stone, l’attore britannico ha raccontato come sia rimasto subito colpito dal ruolo dello smarrito Arthur: “mi è sembrato un atto del destino. Quel ruolo è stato scritto per me. Un uomo che non sapeva dove e come esistere, combattuto tra questa vita e le persone che si era lasciato alle spalle. Un uomo tra la spiritualità, la casa, l’amicizia e l’amore, e tutte queste domande irrisolte. Arthur si sentiva come tutto ciò che volevo esplorare in me stesso”.

Poi nel 2024 la consacrazione definitiva con il ruolo di Patrick in “Challangers”, l’ultimo film di Luca Guadagnino. Un ruolo che ha descritto come una grande sfida: “Patrick potrebbe essere in qualche modo la sfida più difficile che ho affrontato perché le sue qualità sono caratteristiche che non riconosco necessariamente in me stesso: la sua natura è roboante e diretta. Visto dal di fuori, è così sicuro di sé e così a suo agio con sé stesso che all’inizio quasi non riuscivo a capirlo”.











