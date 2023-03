Josh Popper, chi è il nuovo fidanzato di Madonna/ Ha 29 anni e si sono conosciuti…

Madonna ritrova l’amore: chi è il nuovo giovane fidanzato Josh Popper

Madonna ritrova l’amore dopo la recente rottura con il modello Andrew Darnell. A rilanciare il gossip sulla presunta nuova fiamma della popstar è il Daily Mail, che ha riportato succose indiscrezioni sul nuovo, giovanissimo ragazzo che le avrebbe rapito il cuore. Si chiama Josh Popper, ha 29 anni ed è un pugile: la coppia si sarebbe conosciuta nella palestra di lui, essendo l’insegnante di boxe di uno dei figli della cantante.

Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto/ Senzatetto, viveva sotto un ponte

In particolare, a febbraio, si sono fatti immortalare in una serie di scatti prontamente condivisi su Instagram dal pugile, che ha anche taggato Madonna. In una di queste fotografie, che li vedrebbe insieme nel corso di un allenamento, si vede Madonna premere le labbra contro la spalla di Popper e stringergli il braccio destro. In un’altra fotografia, inoltre, si vede la coppia assieme a tre amici mentre posano fuori da un ring.

Madonna risponde alle critiche sui ritocchi estetici/ "Ora sono carina…", Heather Parisi rincara la dose

Madonna e Josh Popper: nessuna dichiarazione ufficiale al momento

Alcune fonti, inoltre, avrebbero rivelato al Daily Mail che tale dimostrazione pubblica di affetto non è stata solo uno show, ma che Madonna e Josh Popper sono effettivamente legati da una romantica storia d’amore. Al momento, tuttavia, né il puglie né la popstar di fama mondiale si sono espressi pubblicamente sulla questione, limitandosi soltanto a condividere alcuni scatti insieme sui social. Inoltre, quando è stato contattato dal Daily Mail, Popper si sarebbe rifiutato di confermare o smentire il gossip.

In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, sembra che Madonna abbia ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di Josh Popper. Per la Ciccone non è stato affatto un periodo semplice: non solo per la morte del fratello Anthony di pochi giorni fa, ma anche per le durissime critiche ricevute per l‘eccessivo ricorso alla chirurgia estetica, soprattutto in occasione della sua partecipazione alla cerimonia dei Grammy Awards. Critiche alle quali ha prontamente risposto sui social, mettendole a tacere.

Madonna super hot, il gesto choc infiamma il web/ Twerking in lingerie su Tik Tok...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)













© RIPRODUZIONE RISERVATA