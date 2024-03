Josh Rossetti chiede scusa dopo la rottura con Monia La Ferrera/ “Ho imparato dai miei errori”

Josh Rossetti fa mea culpa sui social

Josh Rossetti, con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, chiede pubblicamente scusa dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese e le offese rivolte a Gabriele Parpiglia nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando. Un post che il fratello di Greta Rossetti ha voluto fare dopo quello con cui Monia Le Ferrera ha annunciato la fine della loro storia iniziata dopo l’uscita di quest’ultima dalla casa del Grande Fratello 2024. “Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni”.

Comincia così il post di Josh Rossetti che, dopo essere stato al centro delle notizie del post finale del Grande Fratello 2024 ha deciso di chiedere pubblicamente scusa per l’accaduto. Il post del fratello di Greta Rossetti, però, non finisce qui perché Josh ammette di aver fatto uscire la parte peggiore di sè.

Le parole di scusa di Josh Rossetti

Senza far riferimento diretto a tutti gli episodi avvenuti, Josh Rossetti parla di provocazioni a cui non ha resistito. “Io sono cascato nelle provocazioni e ho rivelato a tutti la parte peggiore di me, quella parte che tante persone hanno all’interno, la parte oscura di noi. Non mi voglio giustificare ma vorrei solo chiedere a tutti che se dovete condannare una persona quella persona sono io e non Monia”, scrive.

Il fratello di Greta, infine, esorta tutti a non puntare il dito contro Monia da cui ammette di aver imparato tanto dalla donna con cui ha trascorso gli ultimi mesi e conclude spiegando che “la violenza non è mai giustificabile”.

