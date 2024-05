Josh Rossetti e Monia La Ferrera, crisi superata dopo il Grande Fratello/ Lui si dichiara: “Ti amo fino…”

Monia La Ferrara e Josh Rossetti si amano: la dichiarazione d’amore per l’ex Grande Fratello

Sembrano ormai lontani i tempi di crisi per Monia La Ferrara e Josh Rossetti. I due stanno ancora insieme e sembrano aver del tutto accantonato le problematica sorte dopo il Grande Fratello che, inizialmente, li avevano allontanati. A confermarlo una dolce dichiarazione d’amore fatta dal fratello di Greta Rossetti a Monia.

“Ti amo fino alla luna”, recita la dedica condivisa su Instagram da Josh Rossetti che sta appassionando il popolo nel web, in particolare il fandom dell’ex di Massimiliano Varrese Monia La Ferrera. I due sembrano fare sul serio, confermando che la loro è una lovestory che prosegue a gonfie vele dopo il debutto televisivo dell’influencer nel gioco della Casa di Grande fratello.

L’amore tra Monia La Ferrara e Josh Rossetti prosegue oltre lo scetticismo

Lei vive a Catania con le figlie e lui risiede nella dinamica Milano eppure, ben oltre il chiacchiericcio malevolo degli scettici che li vedrebbero fingersi felici tacciandoli di un amore a rischio per effetto di lontananza geografica e i 9 anni di differenza di età, i due si dicono innamoratissimi.

Ed é attraverso le rispettive Instagram stories che i piccioncini si dichiarano amore vicendevole. Josh Rossetti promette amore verso l’amata ex Grande Fratello di diversi anni più grande ricondividendo uno scatto di Monia La Ferrera dal profilo Instagram di lei sul suo: «Ti amo fino alla luna», é la romantica caption del cantante dedicata alla sexy mora. Parole che unitamente allo scatto della coppia fanno del repost il momento social tra i trend del momento per la quota influencer e personaggi famosi, in un tripudio di interazioni degli utenti nel web, in particolare tra i fan dell’ex Grande fratello.

