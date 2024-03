Josh Rossetti, fratello Greta, choc contro Massimiliano Varrese: pugni ed urla (VIDEO)/ Il motivo della furia

Massimiliano Varrese attaccato da Josh Rossetti: urla, spintoni, pugni e calci all’auto

In queste ore sta facendo il giro del web un video choc in cui Josh Rossetti prede a calci e pugni un auto al cui interno c’è Massimiliano Varrese. Il fratello di Greta Rossetti e nuovo fidanzato di Monia La Ferrera, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello 2024. Nel video in questione si vede il ragazzo prendere a calci una porta ed a pugni un muro per poi scagliarsi contro un auto. Stando a quanto riportano Biccy, Deaianira Marzano e IsaeChia sempre certo che all’interno dell’auto ci fosse Massimiliano Varrese.

Nel dettaglio, nel video in questione si vede Josh Rossetti dirigersi come una furia verso l’auto ed avventarsi su di essa prendendola a calci e pugni. I presenti sono tutti intervenuti per cercare di calmarlo tra cui Mirko Brunetti e Perla Vatiero, Federico Massaro e Marcella Bonifacio, mamma di Greta e Josh. Anche Marco Maddaloni è prontamente intervenuto per evitare che la situazione degenerasse. Tuttavia la domanda è perché Josh Rossetti si è scagliato contro Massimiliano Varrese? A fornire dettagli, come riporta Il Messaggero, ci ha pensato Stefano Miele durante una diretta Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha riportato quanto dichiaratogli da Monia La Ferrera: “Massimiliano ha applaudito dicendo brava brava Monia e Josh si è incazzato, però posso dire una cosa? Non c’è giustificazione per avere atteggiamenti violenti.”

Josh Rossetti gesto choc contro Massimiliano Varrere, i motivi dell’aggressione

I video di Josh Rossetti che si scaglia contro l’auto stanno inondando il web ed uno è visibile anche alla fine di questo articolo. Invece, per quanto riguarda la domanda del perché Josh ha attaccato Massimiliano a rivelare i motivi della furia ci ha pensato Deianira Marzano che proprio in questi minuti ha pubblicato la segnalazione di una sua follower presente alla scena: “Max era chiuso in macchina e Josh fuori a tirare pugni verso la stessa. C’era anche Monia a cui ha dato uno spintone. Tutto perché Max ha fatto una battuta su di loro.”

Insomma, alla base della furia di Josh Rossetti ci sarebbe l’applauso di Massimiliano Varrese a Monia La Ferrera. È noto, infatti, che Massimiliano Varrese ha avuto un flirt in passato con Monia La Ferrera. E tra i due all’interno del Grande Fratello 2024 sembrava essere nato un ritorno di fiamma ma una volta eliminata Monia La Ferrera ha iniziato una storia con il fratello di Greta Rossetti, che sia la gelosia alla base della furia?

Josh Carter Rossetti la nostra Oriana Marzoli italiana. pic.twitter.com/8U6PY6pZgw — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 26, 2024

Massimiliano ha applaudito a Monia dicendole Brava e Josh di è incazzato . Roba da Matti IL TRESH DELLE 4:10 del mattino #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/aCwcxyNNl0 — Sabri🌸stelliperli⭐️🥂 (@sabrina7216242) March 26, 2024













