Josh Rossetti, minacce in diretta a Gabriele Parpiglia: “Uomo di mer*a”/ La reazione del giornalista

Josh Rossetti contro Gabriele Parpiglia

Minacce in diretta di Josh Rossetti a Gabriele Parpiglia. Tutto è accaduto durante la puntata di Turchesando, il programma condotto da Turchesa Baracchi, in onda su Radio Cusano il 26 marzo 2024 e a poche ore dalla lite tra Rossetti e Massimiliano Varrese. Gabriele Parpiglia collabora con la trasmissione ed era in studio con Turchese Baracchi. In collegamento telefonico, invece, c’era Josh Rossetti che ha inveito contro il giornalista chiedendo alla conduttrice di mandare via Parpiglia per poter rilasciare l’intervista, “Io ti compro, te e la tua trasmissione. Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino”, ha cominciato il fratello di Greta Rossetti che ha poi alzato i toni.

“Fammi la querela che ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Fammi la querela. Io sono cresciuto in mezzo alla strada. Se ti devo cavare gli occhi, cavo gli occhi. Non me ne frega un ca**o. Ma chi ca**o è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio…Togli questo uomo di mer***, togli questo mezzo uomo sennò non faccio l’intervista”.

La reazione di Gabriele Parpiglia

Una situazione spiacevole a cui Turchese Baracchi ha cercato di porre rimedio, ma senza riuscirci. La conduttrice, infatti, ha chiesto a Josh Rossetti di porgere le scuse a Parpiglia, ma la reazione non è stata quella che la Baracchi si aspettava. “Lui è un uomo di mer**. Parpiglia di ‘sto ca***, tu non hai offeso? Io ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Tu sei abituato con chi fa televisione? Io sono abituato a spaccare i crani. Mio padre ha fatto 15 anni di galera. Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere i cogl***. Questo figlio di put***na”.

In tutto ciò, Gabriele Parpiglia è riuscito a mantenere la calma lasciando sfogare Rossetti. Al termine della trasmissione, attraverso i propri profili Instagram, ha annunciato azioni legali contro le gravissime minacce ricevute. “Sono uscito ora. Si continua domani a Milano per questioni di domicilio. Non amo i processi sui social e non li farò adesso, dinanzi a una situazione vergognosa e senza precedenti. Ma so perfettamente che con ogni mezzo questa violenza sarà punita e con ogni mezzo legale non mi fermerò mai. MAI! Non aggiungo altro per ora. Grazie per i messaggi di affetto. E grazie all’EMDR che mi ha permesso di rimanere freddo dinanzi a questo schifo. La mia risposta sarà durissima”, ha risposta di Parpiglia.

Info legali sulla vicenda. pic.twitter.com/4pZ7DGvndK — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 27, 2024













