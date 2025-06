Chi è Joshua, il rapper e cantante nato a Rimini che ha gareggiato a Sanremo con una canzone di Shablo? Carriera e...

Joshua, nato a Rimini nel 1995, ha origini italo-congolesi. Ispirato fin da bambino dal papà, membro del duo di musica elettronica Floorfilla, ha cominciato ad avvicinarsi alle percussioni quando era un adolescente, appassionandosi alla musica soul, hip hop e R&B. Nel 2014, a quasi vent’anni, si è trasferito a Milano, collaborando con diversi artisti, fino a pubblicare i suoi primi singoli.

L’incontro che ha cambiato la sua vita è quello con Shablo, produttore con il quale ha collaborato ai singoli “Cold” e “Hope”. Proprio dopo aver conosciuto Shablo, Joshua ha accettato di prendere parte al Festival di Sanremo con lui, debuttando insieme a Guè e Tormento con il singolo “La mia parola”.

Per la prima volta sul palco dell’Ariston, Joshua non si è fatto intimorire. Il segreto di tanto coraggio? “Siamo in quattro, per quello sono più tranquillo” aveva raccontato a GQ Italia. Ma come è nata l’idea di presentare il brano a Sanremo? A spiegarlo è stato proprio lo stesso Joshua nella stessa intervista: ”Il pezzo inizialmente nasce per un disco, non nasce per Sanremo. Poi qualche mese fa ero ad Amsterdam, ero sotto la doccia e vedo sei chiamate perse di Shablo”.

Joshua, chi è: l’artista italo-congolese è fidanzato?

Sul palco dell’Ariston, Joshua ha ammesso di aver provato emozioni uniche, quelle che per un artista sa dare solo la musica. Ma siamo certi che anche nella vita privata di Joshua non mancheranno brividi ed emozioni, anche se non sono molte le informazioni che abbiamo in merito. Joshua, infatti, è molto riservato e difficilmente ha parlato della sua vita privata, lasciando parlare solo la sua musica. Non sappiamo, infatti, se sia o meno fidanzato. Durante la sua esperienza sul palco dell’Ariston, l’artista originario di Rimini ha parlato più che altro delle grandi emozioni che stava provando, senza lasciarsi andare a confessioni di altro genere.

