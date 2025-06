Anche il cantante Joshua, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare nei mesi scorsi al Festival di Sanremo con Tormento, Shablo e Gue Pequeno, sarà tra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live 2025. In questi mesi in tanti hanno cercato di raccogliere quante più informazioni possibili su Joshua, il cantante che preferisce tenere separate la vita privata e la carriera. Per l’artista è dunque tempo di godersi questa fase di carriera, ma senza strizzare l’occhio ai riflettori del gossip, infatti non si hanno particolari informazioni riguardo Joshua, il cantante non lascia trasparire informazioni riguardo alla sua vita privata e in rete non circolano notizie su presunte fidanzate o addirittura moglie riguardanti l’artista.

Joshua non è un tipo particolarmente amante dei riflettori e sono poche anche le interviste concesse in questi mesi, nonostante il buon riscontro ottenuto in gara al Festival di Sanremo e i tanti complimenti riguardanti la sua voce, capace di unire tutti negli applausi.

Joshua e la carriera: dal soul al rap

Se della vita privata di Joshua non si hanno troppe informazioni, della carriera del cantante sono molte in più le info a disposizione. L’artista si è avvicinato alla musica fin da piccolo, dopo essere nato nel 1995, appassionandosi in particolare al soul e alla canzone black e passando per il rap.

Grazie alla canzone Hope negli ultimi mesi ha riscosso grande successo sulle piattaforme streaming, guadagnandosi un posto sul palco dell’Ariston e riscuotendo un grande successo. Vedremo se in futuro deciderà di lasciarsi andare a qualche rivelazione in più anche sulle questioni private o se deciderà di proseguire su questa linea di riservatezza.