Joshua, a Sanremo 2025 con Shablo: dagli esordi alla possibile fidanzata

Siamo nel vivo del Festival di Sanremo 2025 e nel merito della gara forse tutti i cantanti in gara stanno intrattenendo e stimolando la curiosità degli appassionati. Spicca un quartetto inedito: Shablo, in collaborazione con Joshua, Tormento e Guè Pequeno con la canzone ‘La mia parola’. Ognuno di loro ha una propria storia musicale e artistica e ovviamente non mancano le curiosità che riguardano prettamente la vita privata; in questo caso, il focus su ferma su Joshua e Tormento, due generazioni a confronto e con diverse curiosità da menzionare.

Partiamo con il raccontare chi è Joshua a Sanremo 2025 con Shablo, Tormento e Guè Pequeno. Classe 1995, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovanissima dato che in famiglia si respira ampiamente l’aria delle 7 note. Si avvicina al genere soul con contaminazioni rap e r&b ed è Milano che dà libero sfogo alla sua creatività dando vita alle prime collaborazioni di spicco. E’ dello scorso anno l’uscita del brano ‘Hope’, progetto dal fragoroso successo sui social con oltre 2 milioni di streaming. Arrivando ad oggi, con Shablo la grande occasione di Joshua sul palco di Sanremo 2025. Ma cosa sappiamo invece a proposito della vita privata e di una possibile fidanzata? Tutto tace sul fronte gossip; anche sui social risulta essere molto discreto sul tema.

Tormento, icona del rap con i Sottotono e la moglie Mara Tatire

Con Shablo – oltre Joshua e Guè Pequeno – spicca anche la presenza di Tormento a Sanremo 2025. Per lui non è la prima volta sul palco dell’Ariston; già nel 2001 ha avuto l’onore di partecipare alla kermesse canora al fianco di Big Fish. Ai tempi, formavano il gruppo dei Sottotono, band che ha scritto pagine importanti della cultura rap e musicale italiana. Poche notizie anche sulla vita privata di Tormento – al secolo Massimiliano Cellamaro – ma sappiamo che da diversi anni è legato a sua moglie Mara Tatire con la quale ha dato alla luce anche un figlio.