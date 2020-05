Joshua Kalman, marito Cesara Buonamici/ 20 anni di amore lontano dai riflettori

Pubblicità

Joshua Kalman è il compagno di Cesara Buonamici ormai da diversi anni. Oltre venti per la precisione. Lei giornalista, lui medico di origine israeliana e ungherese di cui si sa davvero molto poco. La coppia infatti viaggia su binari del tutto diversi: Cesara è abituata ai riflettori e soprattutto alle telecamere. Joshua invece preferisce tenersi alla larga da questo mondo, anche se nel suo ambiente è più che conosciuto e stimato. Ha infranto in qualche modo questa regola solo quando al fianco della compagna ha partecipato alla traduzione de Il gelataio Tirelli, il libro per bambini scritto da Tamar Meir e pubblicato da Gallucci. Il motivo è molto semplice: nel racconto si parla di una gelateria unghesere che viene trasformata in un rifugio per gli ebrei perseguitati dai nazisti. Una realtà che Joshua, figlio di ebrei ungheresi e sopravvissuti alla Shoa, ha potuto vivere sulla propria pelle.

JOSHUA KALMAN, MARITO CESARA BUONAMICI: UN VENTENNALE AMORE LONTANO DAI RIFLETTORI

Joshua Kalman ha conquistato Cesara Buonamici oltre 20 anni fa, ma della loro storia d’amore si sa poco e nulla. In passato la giornalista ha rivelato a Domenica Live che il medico israeliano è “L’amore della mia vita”. Nulla di più: Cesara e il compagno sono più che riservati, soprattutto quando si parla di condividere informazioni così private. “20 anni son tanti. Ci vuole una buona dose di dolcezza, cercando di sdrammatizzare quegli attriti che sempre ci sono nelle famiglie e nelle coppie e che a volte nascono da fatti estremamente banali”, ha dichiarato invece la Buonamici qualche tempo fa a Silvia Toffanin. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Cesara Buonamici interverrà a Verissimo per fare una riflessione sul periodo drammatico che sta vivendo tutto il mondo. Possiamo immaginare che Kalman sarà al suo fianco, entrambi nella loro casa di Roma.



