“Joss Whedon offensivo e poco professionale”/ Il regista di Buffy sotto accusa…

Un altro regista rischia di finire alla gogna e di essere messo con le spalle al muro per via dei suoi presunti comportamenti inappropriati e “poco professionali”? A finire nel mirino questa volta è il regista, tra gli altri, anche di Buffy, Josh Wedon che si è visto puntare contro il dito dall’attrice Ray Fisher, che ha parlato di comportamenti «offensivi e poco professionali» durante le riprese del film Justice League. Molti hanno accusato l’attrice di mentire o di aver parlato un po’ troppo magari per qualcosa di personale, ma dal suo lato si è schierata Charisma Carpenter, nota per aver interpretato il personaggio di Cordelia Chase in Buffy L’ammazzavampiri e nello spin-off Angel, che ha distanza di anni ha voluto denunciare i presunti abusi del regista via social e scrivendo: “Joss ha dei precedenti riguardo all’essere casualmente crudele. Ha creato ambienti di lavoro ostili e tossici sin dall’inizio della sua carriera. Lo so perché l’ho vissuto in prima persona. Ripetutamente. Anche se trovava divertente la sua cattiva condotta, serviva solo ad intensificare la mia ansia da prestazione, a privarmi del potere e ad allontanarmi dai miei coetanei. Gli incidenti inquietanti hanno innescato una condizione fisica cronica di cui soffro ancora”.

“Joss Whedon offensivo e poco professionale”, piovono accuse sul regista di Buffy…

Il suo racconto è andato avanti e ha riguardato anche il momento in cui è rimasta incinta, e lui le dava della “grassa”, e anche quello successivo al parto, quando poi è stata silurata senza molte ragioni. La Carpenter ha continuato: “Josh Wedon Era cattivo e pungente, denigrava apertamente gli altri e spesso giocava ad avere dei preferiti, mettendo le persone le une contro le altre per ottenere la sua attenzione e approvazione.. Era Joss il vampiro”. Non è mancato il sostegno da parte delle protagoniste di Buffy, Sarah Michelle Gellar, che ha preso le distanze da Joss Whedon, e Michelle Trachtenberg e ad Amber Benson, che hanno confermato la tossicità che si respirava sul set. Come andrà a finire adesso per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA