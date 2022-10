Joule Discovery Lab/ Parte il nuovo programma della scuola di Formazione di Eni: ecco come candidarsi

Per trasformare in progetti concreti le idee innovative nel campo della transizione energetica basta una settimana. Non è fantascienza, ma è l’opportunità che offre Joule Discovery Lab, il programma di idea validation che assorbe le esperienze di Joule e di Human Knowledge Lab.

Joule Discovery Lab è una sorta di viaggio alla scoperta di sé, delle proprie capacità, in grado di offrire strumenti per acquisire maggiore consapevolezza dei propri obiettivi imprenditoriali e renderli concreti, in ottica di transizione energetica, economia circolare e decarbonizzazione.

Dedicato a team composti da almeno due persone e attraverso sette giorni di formazione in presenza, il cui obiettivo è poter lanciare la propria start up, Joule Discovery Lab, ideato in collaborazione con Gellify e Seedble, offre una full immersion in grado di fornire le competenze imprenditoriali necessarie, con un approccio coinvolgente in cui si alternano teoria e pratica, spaziando dall’analisi di mercato all’individuazione del target di riferimento, dalla value proposition al business model canvas, dal go to market strategy al prototyping.

La settimana in presenza si svolgerà a Castel Gandolfo presso la Villa Montecucco, dal 23 al 29 gennaio 2023.

Durante il percorso si avvicendano i contributi degli esperti e i partecipanti hanno a disposizione tutor e coach, a supporto del processo di crescita e sviluppo. Gli argomenti infatti riguardano l’Idea validation (sette giorni consecutivi in presenza per la validazione del business concept), Bar Raiser mentorship (un confronto con gli esperti di dominio Eni provenienti dalla Joule Expert Academy) e Presenting (Effective presentation, validated business concept, roadmap di sviluppo). In palio ci sono diversi premi: un percorso di sviluppo verso la costituzione di una vera e propria start up nell’ambito dell’Open Innovation con Elis Innovation Hub; la partecipazione ai laboratori esclusivi sulla misurazione dell’impatto; un percorso di sviluppo di competenze soft in modalità distance.

Il percorso, oltre ad accompagnare la crescita di imprese sostenibili, è rivolto anche alle aziende per supportarle in un processo di co-innovazione e ai dipendenti Eni che vogliono lavorare sullo sviluppo di un mindset imprenditoriale e utilizzarlo per dare vita a nuovi progetti innovativi interni.

È possibile inviare a questo link le candidature fino al 18 novembre, per un team di almeno 2 persone. E sul sito Joule sono disponibili tutte le informazioni necessarie per candidarsi.













