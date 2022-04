Jova beach party 2022, cos’è?/ Tour estivo Jovanotti, date: via il 2 luglio a Lignano

COS’È il JOVA BEACH PARTY 2022? RIPRENDE IL TOUR PIÙ ATTESO DELL’ESTATE

Fervono i preparativi per il Jova beach party 2022, il tour estivo itinerante di Lorenzo Jovanotti che porterà l’artista a esibirsi in numerose località italiane. Un’avventura avviata nel 2019 (prima edizione), quando la pandemia di Coronavirus ancora non apparteneva all’immaginario collettivo: “Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti – ha raccontato lo stesso artista –. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa”.

In chiave promozionale, Jovanotti ha parlato del Jova beach party 2022 come “la Woodstock del nuovo tempo ideata da Jovanotti, la nuova città temporanea, l’happening più innovativo. Un’esperienza unica e totale. Prodotto e organizzato da Trident Music, che da sempre ha saputo innovare il mondo degli show live e che nel 2019 ha garantito un impegno organizzativo senza precedenti, Jova beach party 2022 è un concept unico che ha lasciato il segno e che ha impresso questo momento nella memoria di tutti coloro che lo hanno vissuto”.

JOVA BEACH PARTY 2022: IL PROGRAMMA

Ma cosa prevede la scaletta del Jova beach party 2022? Come riporta il sito ufficiale dell’evento, dalle 13.30 partiranno le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner tutti uniti dal medesimo obiettivo di sostenibilità e di condivisione di una giornata di festa: si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare. Si potrà anche “impazzire”: “Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, giochi, area relax, area food and beverage, area ‘festeggiamenti’, in un format che è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante, vivificante e soprattutto divertente”.

A Jova beach party 2022 i palchi saranno tre: lo “Sbam stage” è il sound system dedicato ai dj e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il “Kontiki stage”, al centro della spiaggia, è una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo; il “Main stage” è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e dj set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.

DATE JOVA BEACH PARTY 2022: TOUR DA LUGLIO A SETTEMBRE

Riportiamo di seguito il calendario integrale delle date del Jova beach party 2022.

2 e 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (Ra), Lungomare

13 luglio 2022 Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022 Albenga (Villanova, Sv), Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (Rm), Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio 2022 Barletta, Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano, Aeroporto.

