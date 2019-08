Jova Beach Party, a Linate concerto finale Jovanotti/ Milano fa festa, Albenga delusa

Dopo la tappa di Fermo, il Jova Beach Party continua a far parlare di sé. L’ultima tappa si terrà il 21 settembre all’aeroporto di Milano Linate, scalo chiuso per restauri fino al 27 ottobre. La scelta ha suscitato la delusione e il disappunto della Liguria, in particolare Albenga. Ci si aspettava infatti il recupero della data del 27 luglio annullata a causa dell’erosione del Lido. Così il sindaco Riccardo Tomatis in una nota commenta la scelta di Jovanotti, spiegando che quando si è deciso di annullare la tappa Ingauna, per «una riduzione della superficie della spiaggia a seguito della mareggiata del 15 luglio e rilevata da un tecnico che ha reso pubblico il rilievo», l’Amministrazione si è prodigata per individuare soluzioni alternative. Il sindaco ha spiegato di aver contattato l’amministratore delegato dell’aeroporto di Villanova d’Albenga, Alessandro Pasqualini, per chiedere l’eventuale disponibilità di quella location, «ma purtroppo tale tentativo non è andato a buon fine». Così la Liguria resta a bocca asciutta.

JOVA BEACH PARTY A LINATE: MILANO FA FESTA, ALBENGA DELUSA

Ma nel frattempo è rimasta in sospeso ancora la tappa di Vasto del 17 agosto, prevista nella località di Fosso Marino. Sta andando in scena uno scontro istituzionale tra il sindaco Francesco Manna e gli ambientalisti, soprattutto dopo l’interruzione dei lavori delle ruspe nelle scorse ore per l’intervento dei carabinieri forestali. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, ora si spera che la situazione possa sbloccarsi, magari già nelle prossime ore. A festeggiare è invece la Lombardia e in particolare i milanesi, visto che il Jova Beach Party si terrà a Linate. Lo ha annunciato lo stesso Jovanotti sui social con un’illustrazione del Duomo e del cantante che volano. «Jova Beach Party Milano. Si vooola. Ultima chiamata volo Jbp 2019». Per quanto riguarda la location esatta del concerto, sarebbe stata scelta l’area erbosa tra i due terminal, quello commerciale e quello privato. Lo spettacolo durerà da mezzogiorno a mezzanotte: dodici ore di musica e festa. Ieri invece si è svolta la tappa al Lungomare Fermano e l’ospite speciale è stato Frankie Hi-nrg MC.

