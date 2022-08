Jova Beach Party, Fermo 5 agosto 2022/ Scaletta e ospiti: sorprese in arrivo?

Jova Beach Party, tappa Fermo stasera 5 agosto 2022: scaletta, orari e…

Questa sera altra tappa del Jova Beach Party a Fermo. Dopo aver raggiunto location come Lignano, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Cerveteri e Barletta, Jovanotti raggiungerà la spiaggia di Lido di Fermo nelle Marche. Jovanotti si esibirà nei suoi più grandi successi. La lista delle canzoni in scaletta è la seguente: Sensibile all’estate, I love you baby, Una tribù che balla, Viva la libertà, L’estate addosso, Sabato, Il sole sorge di sera, Musica, Il boom, Nuova era, Safari, Ragazza magica, Baciami ancora, Le tasche piene di sassi, Tensione evolutiva, Penso positivo, Un raggio di sole, Tanto tanto tanto, Non m’annoio, L’ombelico del mondo, Gli immortali, Il più grande spettacolo dopo il big bang, Ragazzo fortunato, A te, Ti porto via con me.

Il cantante aveva raccontato la sua decisione di variare ordine e brani in scaletta: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”. L’inizio del concerto è previsto alle 20.30. Nelle settimane scorse come ospiti ci sono stati Renato Zero, Tananai, Giuliano Sangiorgi e Gianni Morandi. Non ci sono dettagli su chi sarà l’ospite di questa sera.

Jovanotti ha scatenato polemiche per i suoi concerti a Fermo. Gli ambientalisti hanno tuonato: “Le ruspe sono di nuove entrate sulla spiaggia di Casabianca, distruggendo tutto il lavoro di restauro ambientale avviato, confermando che il Jova Beach è più importante della tutela e valorizzazione naturalistica”. E’ seguita poi la replica del WWF che ha cercato di difendere l’evento dalle tante accuse di ambientalisti e associazioni ricevute in questi giorni e soprattutto a quella più grave e dettagliata che è apparsa in un post su Facebook.

Nel comunicato si legge: “Ci vediamo costretti a intervenire sulle due tappe del Jova Beach Party di Fermo a causa di una serie di notizie non rispondenti alla realtà che vengono diffuse da alcune settimane, nonostante fossero già state smentite in occasione di un incontro pubblico tenutosi proprio a Fermo lo scorso 28 maggio”. IL WWf ha precisato che il Jova Beach Party si tiene in un’area già antropizzata: “Tutte le spiagge interessate dai concerti, compresa quella di Fermo, si trovano in aree fortemente antropizzate dove, quindi, l’impatto delle attività antropiche è purtroppo già molto forte.”.













