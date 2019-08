JOVA BEACH PARTY, FERMO/ Ospiti e scaletta: da Charlie Charles a Dj Ralf (3 agosto)

Sabato 3 agosto, Lorenzo Cherubini torna in scena con una nuova tappa del suo Jova Beach Party. Dopo il grande successo ottenuto a Lignano, Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri, Barletta, Olbia e Viareggio, la grande festa in spiaggia di Jovanotti oggi fa tappa a Fermo dove sono attese 40mila persone pronte a scatenarsi sin dal primo pomeriggio. Il Jova Beach Party di Fermo, infatti, prenderà il via alle 16 e proseguirà fino a mezzanotte. Sin dal primo pomeriggio, Jovanotti saluterà il pubblico presente affiancando anche i vari ospiti che intratteranno gli invitati alla grande festa fino all’inizio del concerto vero e proprio che comincerà alle 20.30. Nel villaggio del Jova Beach Party di Fermo, i fans di Jovanotti troveranno tutto ciò che serve per rendere indimenticabie la festa: oltre alla musica e al divertimento, infatti, ci saranno stand per soddisfare i gusti culinari di tutti.

JOVA BEACH PARTY, FERMO: GLI OSPITI DI LORENZO CHERUBINI

Esattamente com’è accaduto nelle precedenti tappe del Jova Beach Party, anche a Fermo ci saranno numerosi ospiti che faranno cantare e ballare i 40mila fans di Lorenzo Cherubini. Sin dal pomeriggio, si alterneranno sul palco Ackeejuice Rockers, Charlie Charles, Dj Ralf, Duo Bucolico, Savana Funk, Selton, Voodoo Sound Club. Non sono esclusi, inoltre, ospiti a sorpresa com’è accaduto a Marina di Cerveteri con Gianni Morandi e a Barletta con Caparezza. Dopo Fermo, il Jova Beach Party proseguirà nelle seguenti locaità:

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale SOLD OUT

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 21 settembre – Festa finale, location da definire

JOVA BEACH PARTY, FERMO: LA SCALETTA

La scaletta del Jova Beach Party è sempre diversa. Da città a città, Lorenzo Cherubini regala sorpresa anche se non mancano mai i pezzi più famosi de suo repertorio. In scaletta, dunque, dovrebbero esserci i seguenti brani: Oh, vita!, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era; Tutto l’amore che ho; Un raggio di sole; La notte dei desideri, Sabato; Bella; L’ombelico del mondo; Ragazza magica; Chiaro di luna; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Fango. A questi pezzi si aggiungeranno cover degli artisti più amati da Jovanotti.





