Jova Beach Party, Lignano Sabbiadoro/ Scaletta e e info sul concerto di Jovanotti

Torna il Jova Beach Party per il secondo appuntamento di Lignano Sabbiadoro

Il Jova Beach Party torna a Lignano Sabbiadoro dove tutto era iniziato lo scorso 6 luglio. La spiaggia friulana si riempirà di nuovo oggi, 28 agosto 2019, con un evento che piano piano ha conquistato tutto il nostro paese. Sul palcoscenico insieme a Lorenzo Jovanotti ci saranno anche Leo di Angilla, Saturnino, Riccardo Onori, Franco Santernecchi, Christian Rigano e Gianluca Petrella. Si partirà come sempre nel pomeriggio con i dj set di apertura e stasera avremo modo di osservare Ackeejuice Rockers, Club Paradiso e altri ancora, prima dell’arrivo di Cherubini che sarà sul palco invece attorno alle ore 20.30 per andare avanti fino a mezzanotte. Sarà possibile dunque divertirsi in questa ultima tappa del tour prima che il 21 settembre a Linate sarà il momento di chiudere tutto davvero con una grandissima festa.

Jova Beach Party, Lignano Sabbiadoro: la scaletta dell’evento

Anche per il Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro rimangono molti dubbi sulla scaletta. Questo perché ci troviamo di fronte a un evento che Lorenzo Jovanotti ha voluto rendere unico tappa dopo tappa. La voglia è quello di rendere ogni appuntamento unico settimana dopo settimana. Anche perché non si tratta propriamente di un concerto, quanto più di una vera e propria esperienza in cui si viene avvolti dalla musica. Andiamo a vedere quella che potrebbe essere comunque la scaletta facendo la summa di quanto visto durante l’arco dell’estate: Salvami, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango.

© RIPRODUZIONE RISERVATA