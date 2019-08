Jova Beach Party, Policoro/ Scaletta, info sul concerto: biglietti ancora disponibili

Il Jova Beach Party arriva in Basilicata per la tappa di Policoro oggi 13 agosto 2019. Sono rimasti ancora dei biglietti disponibili anche se è probabile che in giornata arrivi la notizia del sold-out come accaduto già nelle precedenti date del tour. L’evento inizierà, come sempre, attorno alle ore 16.00 con i gruppi di apertura, mentre Lorenzo Cherubini salirà sul palcoscenico attorno alle ore 20.30. Siamo giunti quasi alla fine di questa avventura con Jovanotti che sarà successivamente a Lido degli Estensi, Marebbe, Lignano Sabbiadoro e Viareggio. Il 21 settembre poi è prevista la data conclusiva dell’evento con una grandissima festa all’aeroporto di Milano Linate per salutare i fan e annunciare quelli che saranno i nuovi progetti.

Jova Beach Party, Policoro: la minaccia degli organizzatori

Gli organizzatori del Jova Beach Party, proprio poco prima della data di Policoro, hanno dimostrato tutto il loro dissenso per le tante voci messe in giro sul tour. Questo ha avuto dei problemi, con l’annullamento delle tappe di Albenga e Vasto, ma ha portato il sorriso in giro per tutto lo stivale, riuscendo sempre e comunque a mettere i fan di Lorenzo Jovanotti in totale sicurezza. La Trident Music ha sottolineato che passerà alle vie legali contro quelle che sono state definite delle fake news. Di recente erano arrivate delle critiche da alcune sigle ambientaliste in riferimento alle date di Praia a Mare, Roccella Jonica e proprio Policoro. Una polemica che per ora non ha visto la controrisposta da parte di chi aveva acceso la miccia della discordia.

La scaletta delle canzoni del Jova Beach Party, Policoro

Come per tutti i Jova Beach Party anche per quello di Policoro non è facile fare una scaletta dei brani che Lorenzo Jovanotti reciterà. Questo perché lo stesso artista ha più volte specificato che difficilmente vedremo una tappa uguale a un’altra. La voglia infatti è di rendere unico ogni appuntamento di questo tour. Andiamo comunque a dare uno sguardo a quella che è una delle possibili scalette: Salvami, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango.



