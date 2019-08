Jova Beach Party, Praia a mare/ Scaletta, Calabria in fermento per Lorenzo Cherubini

Il Jova Beach Party sbarca in Calabria con tappa oggi, 7 agosto 2019, a Praia a Mare. Lorenzo Jovanotti è dunque pronto a far ballare un’intera regione con la sua musica proposta in un evento più che in un concerto. Le danze partiranno da questo pomeriggio alla Dino Beach Area dove sarà allestito uno spazio speciale per Cherubini e tutti i suoi fan. Ovviamente ci saranno le solite regole da rispettare per cercare di vivere la serata nella massima tranquillità ed evitando possibili problemi di ordine pubblico. Come in ogni concerto saranno vietati zaini, trolley e valigie oltre a bombolette spray, qualsiasi tipo di arma o materiale infiammabile. Un dictat questo divenuto ancora più pesante, giustamente, dopo il terribile epilogo a Corinaldo.

Jova Beach Party, Praia a mare: gli ospiti

Come ci ha abituato anche oggi il Jova Beach Party presenterà degli ospiti davvero molto interessanti. La musica live partirà durante il pomeriggio grazie a ospiti speciali quali Afrotronix, giorgio Poi, ackeejuice, Tarantolati di Tricarico, Devon and Jah Brothers e Vodoo Sound Club. Lorenzo Jovanotti invece arriverà “solo” in prima serata, lasciando il palcoscenico a band emergenti pronte a giocarsi la loro chance per affermarsi di fronte a un pubblico che segue Jova ormai da moltissimi anni. Ci saranno poi balli, giochi di luci e altri eventi che renderanno il Beach Party irripetibile. Ovviamente però alla base di tutto ci sarà la musica di un Jovanotti sempre carico e determinato.

La scaletta

La scaletta del Jova Beach Party è quasi impossibile da dare anche perché questi eventi lanciati da Lorenzo Cherubini tendono ad essere uno diverso dall’altro per conservare la loro unicità. Nonostante questo abbiamo provato a tracciare una lista di canzoni che anche se magari non andranno in scena in ordine cronologico sicuramente saranno cantante dall’artista romano, che in queste tappe ha voluto anche esibirsi in delle personalissime cover di successi da lui molto apprezzati. Ecco la lista: Oh, vita!, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era; Tutto l’amore che ho; Un raggio di sole; La notte dei desideri, Sabato; Bella; L’ombelico del mondo; Ragazza magica; Chiaro di luna; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Fango.



© RIPRODUZIONE RISERVATA