JOVA BEACH PARTY, VIAREGGIO/ Scaletta e ospiti, sul palco anche Willie Peyote

Terzultima tappa per il Jova Beach Party, che torna a Viareggio (Lucca) dopo il successo del live del 30 luglio scorso. Doveva essere il rush finale, e invece Jovanotti ha annunciato altri due concerti a Montesilvano (Pescara), come “toppa” alla data annullata di Vasto, e Linate (Milano) per l’ultima festa nel grande spazio dell’aeroporto. Lo spettacolo di stasera, che si terrà al Muraglione della Darsena, è già sold out da due settimane. Salirà sul palco con Jova la band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian ‘Noochie’ Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo di Angilla. Non mancheranno gli ospiti: previsti, a partire dalle 16, Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection e Willie Peyote. I cancelli dell’area saranno aperti alle ore 14. La Darsena sarà interdetta al traffico dalle 10 del mattino, perciò è consigliabile arrivare in treno. Disponibile anche una Jova Boat per raggiungere Viareggio dall’Isola d’Elba.

Jova Beach Party a Viareggio e le altre tappe

Il Jova Beach Party è stato il tour delle polemiche. Le tappe sono andate avanti tra gli attacchi delle associazioni ambientaliste e le dispute sull’utilizzo dei volontari, anche se alla fine tutto si è risolto per il meglio. La tournée ha subito anche una cancellazione improvvisa, quella della data di Vasto, ma Jova non ha deluso i fan con l’aggiunta di una nuova tappa a Montesilvano. In Abruzzo saranno validi i biglietti già venduti per il concerto annullato. Già disponibili su Ticketone quelli per l’evento finale del 21 settembre in programma all’aeroporto di Linate.

La probabile scaletta

Tanti i brani previsti nella scaletta del Jova Beach Party di Viareggio. “Previsti” perché non si ha ancora nessuna certezza. Come specificato dallo stesso artista, ogni giornata sarà diversa. S’improvvisa a seconda dello stato d’animo sul palco e in platea, per regalare ai fan uno spettacolo sempre nuovo e mai scontato. Immancabili solo i suoi maggiori successi, dagli esordi rap con Jovanotti for president agli ultimi dischi decisamente più dance. L’ultimo, Oh, vita!, è datato 2017. A questo è seguito il Jova Beach Party Ep, nato poco prima del tour estivo e contenente il singolo Nuova era. La durata prevista per il live di Viareggio è di circa due ore. Come riferimento, si riporta la scaletta della tappa di sabato 10 agosto a Roccella Jonica: Jamming (Bob Marley & The Wailers cover, con Devon&Jah Brothers), Viva la libertà, Serenata rap, Il sole sorge di sera, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Nuova era, Chiaro di luna, Megamix, La verità (con Brunori Sas), Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano cover, con Brunori Sas), L’italiano (Toto Cutugno cover, con Toto Cutugno), Bella, L’ombelico del mondo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA