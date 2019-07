JOVA BEACH PARTY, VIAREGGIO/ Scaletta: ritorno dopo lo stop di Albenga (30 luglio)

Jova Beach Party arriva a Viareggio! Tappa sostitutiva di Albenga…

Torna il Jova Beach Party e stavolta fa tappa a Viareggio dopo la sosta forzata per l’annullamento della data di Albenga. Stasera, 30 luglio 2019, è tornata l’ora di scatenarsi sulle note delle canzoni di Lorenzo Jovanotti che ha voluto regalare emozioni incredibili al suo pubblico, dimostrandosi sempre presente di fronte alle esigenze dei suoi fan. Ancora una volta l’artista è riuscito ad essere rivoluzionario, a sovvertire le regole e a portare in scena qualcosa che, soprattutto in Italia, non avevamo mai visto. Lo stesso Cherubini ha specificato che la sua scelta è stata quella di portare sul palcoscenico un’esperienza più che il solito concerto.

Jova Beach Party, Viareggio: tutti gli ospiti della serata

Saranno diversi anche oggi, 30 luglio, gli ospiti del Jova Beach Party che fa tappa a Viareggio. Si partirà infatti dal primo pomeriggio con Jovanotti che salirà sul palcoscenico solo in prima serata. Ci sarà una girandola di dj-set live su tre palcoscenici differenti. Troveremo presenti i seguenti gruppi: The Di Maggio Connection, Gato Preto, Ackeejuice Rockers, Ivreatronic Savana Funk, Mangaboo, Merk & Kremot. Lorenzo Jovanotti ha specificato poi: “La lineup prevede un Jova Beach Party che possa caricarvi per i prossimi dieci anni. Ogni volta che avrete bisogno di un po’ di energia basterà ripensare al sound di domani. Si parte presto, verso le sedici, e si arriva fino a mezzanotte”.

La scaletta del Jova Beach Party

La scaletta del Jova Beach Party ci offre degli spunti di riflessione molto interessanti, perché il cantautore romano ha deciso di alternare situazioni legate al suo passato con un nuovo modo di fare musica che si è evoluto nel tempo. Ecco come dovrebbe essere l’ordine delle esibizioni: Oh, vita!; Sunshine Reggae (Laid Back cover); Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era; Tutto l’amore che ho; Un raggio di sole; La notte dei desideri; Sweet Child O’ Mine (Guns’n’Roses song); Right Here, Right Now (Fatboy Slim song); Sabato; Bella; L’ombelico del mondo; Stayin’ alive (Bee Gees song); Ragazza magica; Chiaro di luna; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Fango. Va però ben specificato che lo stesso Lorenzo Jovanotti ha deciso di portare sul palcoscenico un evento sempre diverso, tappa dopo tappa di questo tour. Così non è da escludere che ci possano essere delle variazioni, anche importanti.



