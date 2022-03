Jovana Djordjevic crolla? Rivela la sua paura/ “La spiaggia è troppo piccola e…”

Jovana Djordjevic si tiene a distanza dagli altri naufraghi: “La spiaggia è troppo piccola…”

Jovana Djordjevic teme l’arrivo degli altri naufraghi su Playa Sgamada. All’Isola dei Famosi 2022, Jovana è stata eliminata nel corso della prima puntata e si è ritrovata su Playa Sgamada assieme a Roger Balduino. Finché non riceveranno una nuova comunicazione, dovranno rimanere separati dagli altri concorrenti. A Jovana però la situazione non dispiace per niente tanto che a Roger ammette di avere una paura: “La spiaggia è troppo piccola per altre persone”. Roger ci riflette e spiega a Jovana che il caso di vento forte un’altra persona potrebbe essere utile per riscaldarsi. Jovana però lo mette in guardia “Una sola persona però, non di più”. La modella poi si mette a ridere pensando di poter condividere l’esperienza assieme a Floriana Secondi e Antonio Zequila. A quel punto, Roger le chiede cosa farebbe nel caso però in cui altri naufraghi dovessero approdare a Playa Sgamada. Jovana non ha dubbi: “Io scapperei. La spiaggia è troppi piccola”, continua ad asserire.

Intanto, in questi giorni all’Isola dei Famosi 2022, i modelli si sono fatti compagnia a vicenda e tra i due c’è una complicità sospetta. Hanno condiviso le giornate assieme, dormito nello stesso letto e hanno avuto i tempo di conoscersi meglio. Jovana è sposata mentre Roger si professa single e anche attratto da Estefania. I due ridono complici e in più di un’occasione Roger ha avuto dei gesti nei confronti della bella modella. Cosa penserà il marito di Jovana?

Jovana Djordjevic si trova a Playa Sgamada insieme a Roger Balduino in attesa di scoprire le sue sorti. I due hanno trascorso gli ultimi giorni da soli e durante le prime ore sono andati molto d’accordo. Tuttavia, l’assenza di distrazioni li ha portati a conoscersi meglio e ha fatto emergere le loro differenze caratteriali. Jovana apprezza molto il compagno che però è troppo calmo. Di contro, Roger apprezza molto la ragazza e ipotizza che lei volesse a fianco un compagno diverso. Nonostante tutto i due vanno d’accordo tanto che Jovana confessa di cominciare a provare la mancanza di suo marito, mentre Roger le confida di sentirsi attratto dalla naufraga Estefania.

Nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary dà la possibilità a Jovana Djordjevic e Roger Balduino di conquistare una ricompensa per eliminare i loro problemi, ossia il necessario per costruire una zattera e raggiungere gli altri a Playa Accoppiada. Per ottenere tutto ciò devono superare la prova di apnea, baciandosi per almeno trenta secondi. I due tentano, ma durano solo quindici secondi. Perdono per sempre l’ambita ricompensa e devono rimanere a Playa Sgamada. Nicola Savino però alimenta il dubbio che Jovana si sia sentita in difficoltà per via del marito.

