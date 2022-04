Jovana Djordjevic/ Edoardo Tavassi innamorato, ma per il web è “inutile”

Jovana Djordjevic nella tribù Cucaracha

Jovana Svonja Djordjevic è finalmente entrata pienamente in gioco all’Isola dei Famosi 2022. La moglie del calciatore Filip Djordjevic ha lasciato Playa Sgamada ed è entrata a far parte della Tribù Cucaracha. Nei giorni scorsi Jovana aveva espresso il desiderio di fare sul serio nel reality: “Quando giochiamo come singoli è meglio per me. Io sono forte, non sono una che segue”. Il suo arrivo non è passato inosservato, Edoardo Tavassi ha rivelato di essere molto colpito dal fascino della modella serba che si trova però nella Tribù rivale: “Mi sono innamorato. Quando ho visto Jovana mi sono immaginato io e lei a rallentatore sulla spiaggia con due cavalli bianchi… senti come suonava bene Jovana Tavassi. In Palapa mi ha anche guardato… è fatta!”, ha scherzato il fratello di Guendalina.

Jovana Djordjevic: il web la boccia

Per la sua prima nomination Jovana Djordjevic ha votato Nick Luciani dei Cugini di Campagna, motivando così la sua scelta: “Solo perché non è Damiano dei Maneskin”. Sui social, nonostante sia stata apprezzata la sua ironia, la modella serba non è riuscita ancora a conquistare il pubblico dell’Isola dei famosi 2022: “Jovana utile come una forchetta nel brodo”, “Jovana totalmente anonima lì in mezzo quando poteva esserci Lory” e “Jovana inutile come i doposci ad agosto”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Jovana è appena entrata in gioco e ha ancora moda di farsi conoscere, anche se sicuramente l’interesse suscitato in Edoardo Tavassi sarà ispirazione per qualche clip nella puntata di questa sera, giovedì 14 aprile.

