Jovana Djordjevic ha abbandonato l’Isola dei Famosi/ Alvin: “Ritirata per problema di salute”

Perché Jovana Djordjevic ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022?

La prima sorpresa della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 arriva già nei primi minuti di diretta. Ilary Blasi apre il collegamento con la palapa e Alvin ha subito per lei un annuncio: Jovana si è ritirata dal gioco. Dopo aver salutato il pubblico, l’inviato ha infatti spiegato, senza tuttavia specificarne i motivi, perché la naufraga è stata costretta a lasciare il programma.

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, – ha annunciato Alvin – infatti vi dò la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo per un problema medico, e ci tengo a precisare per nulla grave, una roba molto molto leggera, però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa.”

Jovana Djordjevic lascia l’Isola per un problema di salute

Il problema di salute, non grave, ha dunque costretto Jovana a ritirarsi. “Aspetteremo in studio qui a Milano Jovana”, ha concluso allora la Blasi in studio, tra gli applausi del pubblico. Sarà probabilmente Jovana stessa, una volta tornata in Italia, ad entrare nel dettaglio, spiegando il perché di questo improvviso ritiro.

