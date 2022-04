Jovana Djordjevic, nascerà un’amicizia con Lory Del Santo?/ “Si sente sola e…”

Jovana Djordjevic e l’alleanza con Lory Del Santo: “Vuole fare amicizia ma…”

Jovana Djordjevic non godrebbe di un’ottima reputazione tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. E’ stata Lory Del Santo a metterla in guardia. Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è approdata a Playa Sgamada dove ha fatto la conoscenza di Jovana. Lory Del Santo vorrebbe fare amicizia con Jovana e le dice: “Spero che io e te faremo amicizia, spero che non ce l’hai con me per qualche ragione che ti ha raccontato quella signora [Roberta Morise, ndr] perché tutto ciò che ti ha detto non è vero”. Dopo aver accusato la Morise di essere una persona bugiarda, Lory Del Santo ha confidato a Jovana: “Anche io ho sentito parlare molto male di te, parecchio, ma tanto tanto, le cose più tremende. Io sono venuta qui per dirti che sei bellissima e comincio come se ti conoscessi ora, per me sei tutta positiva. Sodalizio!”.

Lory Del Santo però non ha specificato cosa avessero detto i naufraghi di tanto sconveniente su Jovana Djordjevic. La modella però continua ad avere un approccio distaccato nei confronti di Lory Del Santo tanto da ammettere: “Prima impressione? Che Lory si sente un po’ sola e vuole fare nuove amicizie, ma secondo me siamo diverse”. Insomma, Jovana non è convinta che stringerà un bel rapporto con Lory che è stata accusata di parlare male alle spalle degli altri naufraghi. Riuscirà a farle cambiare idea?

Scegliere di partecipare a L’isola dei famosi significa accettare il rischio del sacrifico e la possibilità di doversi cimentare in prove per nulla banali dal punto di vista della difficoltà. Nonostante l’impegno, Jovana Djordjevic non è ancora riuscita a mettersi in mostra in maniera evidente. Nonostante un inizio che lasciava intravedere una buona dose di voglia e propensione all’impegno, anche nel corso della sesta puntata del programma, andata in onda giovedì 7 aprile, la donna è rimasta abbastanza ai margini delle dinamiche del reality. Jovana si trova attualmente su Playa Sgamada, in attesa di conoscere l’evolversi del suo destino all’interno del programma. L’unico momento interessante legato al suo nome è stato il televoto flash con Laura e Roberta. La donna originaria della Serbia è riuscita a spuntarla a discapito di Roberta che è stata invece eliminata.

Altro momento in cui si è messa in evidenza è stato quello della scelta del capogruppo; per l’occasione ha scelto di fare il nome di Lory considerandola la più indicata per ricoprire tale ruolo. Ad oggi l’opinione nei confronti di Jovana Djordjevic non è particolarmente positiva, come dimostrano i vari commenti e giudizi social che vorrebbero vedere la donna più coinvolta dal punto di vista dell’impegno e della collaborazione. Nelle prossime puntate ci si aspetta un deciso cambio di rotta dal punto di vista dello spirito al fine di dare un senso alla sua esperienza all’interno del reality.











