Jovana Djordjevic si è ritirata dall’Isola dei Famosi, perchè?/ “Colpa del seno…”

Jovana Djordjevic abbandona l’Isola dei Famosi 2022 per un problema al seno

Jovana Djordjevic ha abbandonato volontariamente l’Isola dei Famosi 2022 nonostante la voglia di continuare l’avventura e arrivare fino in fondo. Rientrata in Italia, la modella che, in studio, non ha avuto molto spazio da Ilary Blasi, ha svelato il vero motivo per cui ha deciso di abbandonare il reality. Nessuna gravidanza in corso come qualcuno aveva ipotizzato. Jovana ha deciso di alzare bandiera bianca nel momento in cui ha avuto un problema al seno. A causa del dimagrimento, un pezzo di filo dell’operazione subita qualche anno fa è fuoriuscito.

Jovana Djordjevic/ Edoardo Tavassi innamorato, ma per il web è "inutile"

Sottoposta ad una visita in Honduras, ha scoperto che il chirurgo locale, per risolvere la situazione, avrebbe dovuto effettuare un taglio e applicare almeno due punti. Jovana, però, ha rifiutato sicura che il tutto si sarebbe potuto risolvere diversamente. Ha così comunicato alla produzione di voler restare senza intervento, ma la cosa non sarebbe stata possibile. “Non volevano [la produzione, ndr] alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione“, ha fatto sapere su Instagram.

Edoardo Tavassi: "Sono innamorato di Jovana"/ "Immagino già il futuro insieme..."

Il rientro in Italia Jovana Djordjevic

Rientrata in Italia, Jovana Djordjevic ha cercato immediatamente una soluzione al suo problema rivolgendosi al suo chirurgo di fiducia. “Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi senza tagli, medicine ecc”, ha spiegato la modella aggiungendo che sarebbe volentieri tornata in Honduras per continuare l’avventura da naufraga, ma naturalmente non è stato possibile.

“Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te”, ha concluso la modella come riporta Biccy.

Jovana Djordjevic, nascerà un'amicizia con Lory Del Santo?/ "Si sente sola e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA