Jovana Djordjevic/ Tutte le sue difficoltà a L’Isola dei Famosi 2022

Jovana Djordjevic è una delle naufraghe più belle de L’Isola dei Famosi 2022. Ancora non ha messo in mostra il suo carattere, mentre il suo fisico è al top. È finita a Playa Sgambada e già è entrata nelle grazie di Marco Melandri. Difatti nella terza puntata quando è stato chiesto ai naufraghi di nominare il “capo” di Playa Sgambata, Marco ha fatto il nome di Jovana e la modella quello del pilota di GP. Per un momento la ragazza ha sfiorato la possibilità di ritornare in gioco a Playa Sgambada. Difatti a Ilona Staller che è stata nominata “capo” nella seconda puntata e è stato chiesto di portare con sè un naufrago e fare coppia con lui e rientrare in gioco a Playa Accopiada. Ilona era indecisa tra Jovana e Roger, alla fine ha scelto il modello argentino.

Jovana Djordjevic crolla? Rivela la sua paura/ "La spiaggia è troppo piccola e..."

Jovana prima di sbarcare in Honduras è stata chiara, ha detto che avrebbe fatto spettacolo e in realtà la promessa la sta mantenendo. Nei giorni scorsi l’isola è stata colpita da un nubifragio con l’abbassamento delle temperature. Jovana per alzare la temperatura ha indossato una mise che le ha fatto guadagnare molti like, anche i naufraghi hanno ringraziato. E se la modella ha scelto di giocare in seduzione? La curiosità per quello che possa accadere al televoto giovedì è alta.

Chi è Jovana Djordjevic all'Isola dei Famosi 2022/ Moglie del calciatore Filip e…

Jovana Djordjevic, i suoi silenzio scuotono L’Isola dei Famosi 2022

Jovana Djordjevic ha un carattere molto silenzioso e il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 fa fatica a dare un giudizio. I maschietti un’idea già se la sono fatta, ma le femminucce ancora non si esprimono. È sicuramente la ragazza più bella dell’isola, conquista con la sua semplicità, il suo percorso potrebbe essere a rischio. Nella puntata di giovedì, come da regolamento verrà aperto un televoto lampo.

Il pubblico sarà chiamato a votare chi eliminare definitivamente dall’isola. In questo momento su Playa Sgamada ci sono: Melandri, Secondi, Zequila, potrebbe rientrare in gioco Bonetti e poi Jovana. Non sarà facile per la modella superare il televoto perchè ci sono personaggi che già hanno mostrato la loro personalità e già sono entrati nelle grazie del pubblico.

