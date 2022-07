Jovanotti “celebra” matrimonio al Beach Party/ Video, il sì dei fan Giulia e Gianluca

Lorenzo Jovanotti ha “celebrato” simbolicamente il matrimonio di due suoi fans, Gianluca e Giulia, durante il Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro. Le vere nozze andranno in scena il prossimo 9 settembre, ma in spiaggia per l’atteso concerto del 2 luglio la coppia è arrivata vestita come per l’evento: lei in un completo bianco con top di pizzo e gonna corta con bouquet, lui abito elegante blu e papillon. Il cantante ha dedicato loro la romantica A te, benedicendo l’unione in mezzo ad altre 60 mila persone arrivate da tutta Italia per l’appuntamento. “Che il mare, il sole, la luna e tutto il nostro affetto vi proteggano sempre”, questa la sua dedica.

La coppia, ai microfoni di Sky, ha raccontato anche la sua storia. “Eravamo vicini di culla e dopo 25 anni ci siamo rincontrati e innamorati grazie alle canzoni di Jovanotti”. Il cantante, tra l’altro, è nato proprio lo stesso giorno della sposa, il 27 settembre, mentre lo sposo il 28 settembre. Il loro amore, insomma, è sempre stato scritto nel destino.

Jovanotti “celebra” matrimonio al Beach Party: Giulia e Gianluca lo invitano all’evento

Giulia e Gianluca insomma sono entrati nel cuore di Lorenzo Jovanotti, che ha accettato con entusiasmo di “celebrare” in anticipo il loro matrimonio al Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro sabato 2 luglio. “Cupido scaglia la freccia, ma poi l’amore spetta a voi”, ha detto il cantante. La felicità da parte dei futuri sposi, come si nota nei video diffusi sui social network, è stata immensa per questa benedizione.

Adesso il sogno è che Jovanotti partecipi da invitato alle vere nozze della coppia, che si celebreranno il prossimo 9 settembre. “Oggi invitiamo Jovanotti al nostro matrimonio e speriamo venga. La sua benedizione di oggi è un sogno che si avvera e che va oltre ogni immaginazione”, queste sono state le parole dei due a Sky al termine dell’evento.

