Dagli esordi ai capolavori intramontabili: la grande carriera di Jovanotti celebrata al Festival di Sanremo 2025

C’è anche Lorenzo Jovanotti tra i super ospiti di Sanremo 2025. Anzi, Jovanotti è il primo super ospite della kermesse canora. Diventato famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto, il cantante raggiunge ben presto un’ampia platea di pubblico, con il suo stile tra il funk e l’hip hop. Sforna grandi capolavori musicali, dando vita ad uno stile cantautoriale tutto suo che lo ha portato in cima all’olimpo degli artisti italiana. Da Serenata Rap a Chiaro di Luna e Tutto l’amore che ho, passando per A te, Penso Positivo, L’Ombelico del Mondo, Per Te, Ragazzo Fortunato, Il Più Grande Spettacolo Dopo il Big Bang, Sabato e tantissimi altri brani. D’altronde parliamo di una lunghissima carriera, scandita da successi indimenticabili e progetti ambiziosi, come il Jova Beach Party, che hanno esaltato la voglia dell’artista di sperimentare.

Per Jovanotti, Sanremo 2025 rappresenta un ritorno a casa. In primis perché la musica è il suo mondo, poi perché riabbraccia un amico fraterno come Carlo Conti. Un’occasione per fare festa e dimenticare il periodo buio dopo l’incidente in bici a Santo Domingo del 2023, che lo ha tenuto alla larga dalle luci dei riflettori per un po’ di tempo. “Il mio Sanremo l’ho fatto solo una volta in gara nel 1989, ma da ospite l’ho sempre vissuto in modo fantastico. Stavolta sarà ancora più bello”, ha assicurato Jovanotti in una intervista alla vigilia del Festival, felice ed entusiasta come non mai.

Tanti i ricordi negativi e dolorosi che hanno segnato quel periodo, come si evince anche da una delle frase del nuovo album (Il Corpo Umano, ndr) del cantante, che recita “Quel giorno in ambulanza ho capito che si muore”. Sempre parlando ai microfoni del Corriere della Sera, Jovanotti ha riavvolto il nastro dei ricordi più dolorosi e la mente torna a Santo Domingo.

“Uno pensa che la morte accada solo agli altri… Non ci pensi a quella cosa, è un dispositivo evolutivo. Quando si è aperto quel varco verso l’aldilà non dico che ho visto la luce, ma l’ho intravista”, il racconto choc del cantante. Ora però spazio al futuro, che finalmente sembra prevedere orizzonti più sereni.

