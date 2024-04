Jovanotti, chi è il fratello di Anna Cherubini/ Vita privata e l’incidente in bici: “Ho fatto un gran volo”

Jovanotti, chi è il fratello di Anna Cherubini: la carriera e la vita privata

Jovanotti è il fratello di Anna Cherubini, quest’ultima oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona. La scrittrice è la sorella minore del celebre cantante, il cui vero nome è Lorenzo Cherubini, diventato un simbolo della musica italiana. I primi sprazzi di notorietà arrivano alla fine degli anni ’80, quando viene lanciato da Claudio Cecchetto e si distingue sin da subito per la sua spiccata dote artistica. Inizialmente devoto all’hip hop, negli anni ha abbracciato nuovi generi musicali, dalla world music al funky, sino ad avvicinarsi al pop e allo stile del cantautorato italiano.

Anna Cherubini, chi è la sorella di Jovanotti/ Autrice tv e sceneggiatrice di Vivere, Centovetrine e non solo

La sua è una carriera di grande successo, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Jovanotti in passato ha avuto una breve relazione con Valeria Marini, come confessato di recente dalla stessa showgirl. È stato poi sentimentalmente legato a Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ma il suo vero grande amore è indubbiamente la moglie Francesca Valiani, conosciuta nel 1994 e sposata a Cortona nel 2008 dopo numerosi anni di convivenza. Dal loro amore è nata la figlia Teresa Lucia nel 1998.

Lorenzo Jovanotti, perché Amadeus e Gianni Morandi l'hanno salutato a Sanremo 2024?/ Come sta il cantante

Jovanotti e l’incidente in bici: “Ho fatto un gran volo“

Jovanotti è uno spirito libero e senza freni, e anche la sua vita ha viaggiato in questa direzione. Tuttavia, negli ultimi mesi, il cantante è stato costretto ad un lungo stop in seguito ad una brutta caduta in bicicletta, mentre si trovava nella Repubblica Dominicana. Come da lui raccontato lo scorso luglio 2023, il cantante è finito in ospedale per le fratture della clavicola e del femore. “Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa“, aveva raccontato su alcuni video TikTok, specificandone la causa: “Non ho visto il rallentatore del traffico“.

Jovanotti, come sta dopo l’incidente e l’ultima operazione?/ “Sono stato dimesso dall’ospedale…”

6 mesi dopo l’incidente, lo scorso gennaio, Jovanotti è stato sottoposto ad una nuova operazione durata 8 ore. Operazione perfettamente riuscita, in seguito alla quale è ritornato a casa dopo le dimissioni: “Mi hanno dimesso dall’ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto, mi hanno fatto compagnia in questi giorni. È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo sei mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda, è andato bene…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA