Francesca Valiani è la storica moglie del noto cantante Lorenzo Jovanotti ed i due hanno vissuto un grande amore ma anche un periodo di crisi profonda.

Francesca Valiani è la moglie del noto cantante Jovanotti, tra i protagonisti del Concerto di San Siro di Elisa, evento che andrà in onda in prima serata giovedi 11 Settembre 2025. L’amore tra Francesca e Lorenzo ha radici profonde ma negli anni ha vissuto grossi scossoni e grandi cambiamenti ma anche un grande amore.

Cesare Cremonini, chi è il noto cantante / L'amore per Bologna e i flirt, poi il legame con Caterina Licini

Francesca Valiani nasce a Cortona, in provincia di Arezzo, l’11 Giugno 1969. La donna cresce in questa città e condivide con Jovanotti le radici toscane a cui è molto legata. Negli anni anch’ella ha evidenziato un grande talento ed una grande passione per la cultura e fotografia e negli anni è diventata una fotografa famosa. L’artista ha lavorato anche a progetti del marito presentando alcuni album e la documentazione dei suoi tour.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

E’ molto attiva sui social dove posta fotografia ed evidenzia la sua passione per l’arte. Francesca ha conosciuto Jovanotti giovanissima, lei aveva solo 14 anni e l’artista era un dj che le portò un biglietto per il suo concerto. Alla fine non andò ma lei ha confessato di aver conservato poi quel biglietto, come preludio futuro al loro amore. Ma la loro storia ha avuto anche alti e bassi.

Francesca Valiani e un rapporto cruento con Jovanotti: coinvolto anche Cruciani

La storia tra Jovanotti e Francesca ha vissuto un momento difficile nel 2002 quando – durante un periodo di allontanamento tra loro due – la donna ha avuto un brevissimo flirt con il giornalista Giuseppe Cruciani, conduttore tra l’altro di La Zanzara. Una crisi importante ma che alla fine ha mostrato quanto Francesca fosse importante nella vita di Jovanotti.

Emanuel Lo, ecco chi è / "Una scintilla fin da subito", l'amore per Giorgia e il figlio Samuel

Negli anni Jovanotti ha raccontato di quella storia svelando che le colpe c’erano da ambo i lati e che i due hanno vissuto un momento difficile con il cantante che non le dava le giuste attenzioni. Poi è passato tutto e Lorenzo Jovanotti ha sposato Francesca Valiani a Cortona il 6 Settembre 2008 davanti all’affetto di amici e parenti.

A suonare il violino durante l’evento c’era anche Teresa, figlia della coppia e persona al quale entrambi sono molto legati. Francesca è stata molto importante nella carriera del cantante che ha dedicato alcune canzoni all’amore della sua vita, una su tutte la canzone ‘A te’, ode all’amore vero e al loro profondo legame.