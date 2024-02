Jovanotti, come sta dopo l’incidente e l’ultima operazione?/ “Sono stato dimesso dall’ospedale…”

Jovanotti, dall’incidente in bici all’operazione dello scorso gennaio

Negli ultimi mesi gli appassionati di musica e non solo hanno vissuto momenti di forte apprensione per le condizioni di Lorenzo Jovanotti. Il cantautore – la scorsa estate – era stato vittima di un incidente in bici mentre si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana. La caduta gli costò una frattura sia del femore che della clavicola, costringendolo ad una lunga degenza che lui stesso ha saltuariamente raccontato sui social rassicurando sulle sue condizioni.

Come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Jovanotti a dare nelle ultime ore un aggiornamento importante e sicuramente lieto in riferimento al suo stato di salute dopo l’incidente. Il cantante infatti aveva già comunicato in precedenza di dover affrontare una nuova operazione nel corso del mese di gennaio per ovviare alla frattura al femore dopo la caduta in bici nella Repubblica Dominicana lo scorso luglio 2023.

Jovanotti ringrazia i fan e annuncia: “L’operazione è andata bene, sarà pazzesco ritrovarci!”

Stando a quanto raccontato dallo stesso Jovanotti sui social, l’operazione è andata nel migliore dei modi ed è tutto pronto per il suo ritorno a casa. “Mi hanno dimesso dall’ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto, mi hanno fatto compagnia in questi giorni. E’ stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo sei mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda, è andato bene…”.

Jovanotti ha dunque voluto ringraziare in primis tutti coloro che hanno avuto un pensiero d’affetto nei suoi confronti; il cantante ha poi dato la lieta notizia del buon esito dell’intervento e delle recenti dimissioni dall’ospedale. “Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare… Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose”. Il cantante ha dunque rinnovato i ringraziamenti, per poi concludere: “… Non so quanto tempo ci vorrà per ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco”.

