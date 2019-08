JOVANOTTI CONCERTO A LINATE/ Gran finale del Jova Beach Party a Milano: ecco quando

Gran finale per il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti. A sorpresa il cantautore dopo aver fatto ballare e cantare i lidi di mezza Italia è pronto a cambiare location per il concerto – finale in programma il prossimo 21 settembre all’aeroporto di Linate chiuso per tre mesi per dei lavori di restyling della pista. Sarà proprio li, nel prato presento all’interno dello scalo di Forlanini, che Jovanotti è pronto a festeggiare questa grande festa in musica che ha portato con grandissimo entusiasmo e successo in giro per le località balneari italiane più belle. Un’esperienza unica nel suo genere che solo un grande come Jovanotti poteva solo lontanamente immaginare e rendere realtà. Un’avventura che potrebbe replicarsi come ha rivelato in anteprima dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni il cantante: “abbiamo imparato così tante cose nuove che mi dispiacerebbe buttare tutto via. Ora guardo al presente, ma a voi lo posso dire: il mio desiderio è rifarlo ancora”.

Jovanotti: annullato il concerto ad Albenga

La nuova data del Jova Beach Party in calendario sabato 21 settembre all’aeroporto di Linate è stata annunciata dopo la cancellazione del concerto del 27 luglio ad Albenga. Jovanotti ha dovuto annullare l’evento a causa dell’erosione di dodici metri di spiaggia. Trident, l’azienda che ha organizzato il tour, ha comunicato a chi ha acquistato i biglietti per Albenga che potranno riutilizzarli per “una grande festa finale prevista per l’ultimo giorno d’estate, sabato 21 settembre”. A pochi giorni dalla notizia ecco l’annuncio ufficiale: la grande festa finale del Jova Beach Party si terrà non su una spiaggia o lido, ma bensì sul pratone ai bordi della pista di Linate.

Jovanotti e Reinhold Messner: pace fatta

Intanto in queste ore Reinhold Messner ha fatto sapere di non avere nulla contro Jovanotti e di essere pronto ad incontrare. Il celebre alpinista aveva portato alla luce alcuni dettagli circa il concerto di Jovanotti in calendario il 24 agosto a Plan de Corones. L’alpinista aveva dichiarato l’evento live del Jova Beach Party “insensato”, ma in queste ore è tornato sull’argomento in occasione in un’intervista radiofonica rilasciata a “Un Disco per l’Estata” su Rai Radio 1. Messner ha detto: “Prima di tutto devo dire che non ho nulla contro Jovanotti, che è un grande musicista e che spero di incontrare. La mia non era una critica ma un’obiezione, che non tocca la sua musica”. L’alpinista è tornato a parlare anche degli eventi del Jova Beach Party condividendo con gli ascoltatori i suoi dubbi sulla scelta di una location come Plan de Corones: “in un luogo di questo tipo il silenzio fa parte della dimensione della montagna. Se noi portiamo 25mila persone in questi posti allora è chiaro che non ci sarà solo silenzio”. Nonostante i suoi dubbi, Reinhold Messner ha rassicurato tutti dicendo: “con Jovanotti a Plan de Corones ci sarà un ‘handshake’, una stretta di mano e tutto sarà a posto”.



