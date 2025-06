Jovanotti si lascia andare ad una confessione choc sul suo passato svelando di aver rischiato la vita quando aveva solo 2 anni.

Jovanotti è stato il primo ospite della prima puntata della nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma condotto da Alberto Angela in cui il divulgatore scientifico affronta diversi argomenti. Dalla storia all’arte fino alla scienza e all’importanza della medicina per tutti, Alberto Angela dedica particolare attenzione a tante materia ospitando, nel proprio studio, anche personaggi famosi. E’ quanto accaduto con Jovanotti che, ai microfoni di Alberto Angela, si è raccontato senza filtri.

Più che un’intervista, quella tra l’artista e Alberto Angela è stato un dialogo tra due amici che si stimano e rispettano durante il quale Lorenzo Cherubini ha raccontato anche un momento particolare della sua vita. A sorpresa, infatti, ha svelato di aver rischiato la vita quando aveva solo 2 anni.

Le parole di Jovanotti sul suo problema di salute

Jovanotti confessa di avere un rapporto speciale con la medicina a cui deve la sua vita a causa di un problema che, a soli 2 anni, avrebbe potuto mettere fine a tutto. “Devo la mia vita ai medici“, ha detto l’artista svelando di essersi ammalato, all’età di 2 anni, di un’enterite acuta molto forte. I medici, tuttavia, non sapevano esattamente la natura della sua malattia. “Io mi stavo spegnendo. Ero magrissimo, non assimilavo il cibo e avevo la febbre altissima”, ha aggiunto.

“Mio padre – ha continuato Jovanotti – mi portò al Bambin Gesù e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono. Credo che il nostro sistema sanitario è una delle ricchezze del nostro paese“, ha concluso.