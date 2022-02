Jovanotti critica il titolo di una sua intervista/ “Non ho mai detto questo!”

È un Jovanotti un po’ polemico quello che ha oggi pubblicato un tweet in cui fa dei chiarimenti e se la prende un po’ con i ‘titolisti’, facendo riferimento ai giornalisti. È accaduto che Lorenzo Cherubini ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato, tra le altre cose, di come sia nata “Apri tutte le porte“, la canzone che ha scritto per Gianni Morandi (terzo classificato al Festival di Sanremo) e di come il settore musicale sia cambiato.

Pur ringraziando la giornalista Annalisa Cuzzocrea per l’intervista, Jovanotti ha però rivelato che il titolo di quest’ultima non sarebbe corretto, in quanto presenti parole da lui mai pronunciare nel corso della lunga chiacchierata.

Jovanotti, il tweet polemico sul titolo dell’intervista a La Stampa

“Oggi – ha twittato allora Jovanotti – c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo (non ho mai usato la parola “disastro” che è nel titolo, ma che ci volete fare, i titolisti dei giornali sono un disastro ????)”. La frecciatina è infatti contro il titolo usato per l’intervista che è il seguente: “Jovanotti, il mio grazie a Mattarella ma noi maschi che disastro“. Il post del cantautore allora prosegue: “I titolisti che rovinano un’intervista (con un titolo forviante rispetto al contenuto della pagina) in cui io e @la_kuzzo ed io oggi su @LaStampa abbiamo parlato di tante cose. Però è vero che sono grato a Mattarella.– e ancora specifica – E non ho usato nemmeno l’espressione “noi maschi”, che non significa nulla per me, io a volte sono un “disastro”, ma lo sono in quanto io e non in quanto noi. Noi chi? Lorenzo? Tizio? Ciccio? Caio? Nerone? Braccio di Ferro? Machocamacho?”

oggi c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo (non ho mai usato la parola “disastro” che è nel titolo, ma che ci volete fare, i titolisti dei giornali sono un disastro 😂) pic.twitter.com/KzES8lFw4G — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 10, 2022

