Lorenzo Jovanotti, ospite di “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, si racconta tra novità e progetti ma anche tornando indietro sull’infortunio, molto grave, avuto in bici: “Ho ricevuto tantissimo affetto tramite i social network e mi ha fatto veramente piacere, è stata una cosa autentica” spiega. Il cantante, commentando l’iter percorso per rimettersi in piedi, racconta: “È stata lunga, è passato un anno e mezzo dal botto. La seconda poi è stata un’operazione abbastanza avventurosa, durata otto ore da sveglio. Sentivo dare delle grandi martellate che sembrava stessero dando ad altri ma le stavano dando a me. C’è comunque chi ha vissuto cose molto più drammatiche della mia, quindi mi sono messo lì. Mi hanno detto che in un anno avrei recuperato tutte le funzionalità e ci sono quasi. A marzo, quando debutterò con il tour, starò bene”.

Jovanotti: “Ho dovuto reimparare a camminare”

Lorenzo Jovanotti, a “Che tempo che fa”, non può fare a meno di parlare del suo lavoro: “La musica per me è sempre stata una cosa che si bella, non che si ascolta. Quando il corpo mi ha mollato – e le notizie non erano buone – ho dovuto reimparare a camminare”. Nonostante il grave infortunio, il cantante sembra non avere intenzione di rinunciare alla bicicletta e all’avventura. Jovanotti è ora pronto a portare in giro per l’Italia il suo tour: “Il pubblico si troverà immerso in una macchina che si muove. Sarà una festa mobile, lo spettacolo sarà dappertutto. Sarà divertente, emozionante, ho un’idea di romanticismo che si balla”.

Tra le idee “folli” di Jova, a Fabio Fazio racconta anche un’altra: “In futuro vorrei che mi intitolassero una sala giochi. Mi piace come luogo, mi piace il casino, mi piace il rumore, quell’atmosfera lì che c’è”. Poi, il cantante, spiega anche: “Mi piace la parola “diventare”. Crescendo, smettiamo di diventare qualcosa. Quando siamo bambini, invece, “diventiamo” continuamente. È il movimento, il non sapere del futuro, il mantenere uno sguardo il più possibile curioso e aperto”.