Jovanotti, duetto con Gianni Morandi/ In incognito a Sanremo, poi la sorpresa…

JOVANOTTI, OGGI DUETTO CON GIANNI MORANDI

Prima le voci per l’avvistamento in incognito, poi la conferma: Jovanotti ospite del Festival di Sanremo 2022 per la serata delle Cover. Una sorpresa quella dell’artista, che ha deciso di prendere parte al duetto di Gianni Morandi, in gara nella kermesse canora con un brano scritto proprio da Lorenzo Cherubini. Il caso è scoppiato nel pomeriggio, quando l’autore della canzone ‘Apri tutte le porte’ è stato visto arrivare all’Hotel Globo. Poi fonti ben informate citate dall’AdnKronos hanno confermato che salirà sul palco per un medley a sorpresa nel vasto repertorio di Gianni Morandi.

Una partecipazione all’insegna dell’amicizia quella di Jovanotti, primo in classifica con “La Primavera”. Aveva detto, infatti, che non avrebbe partecipato al Festival, ma Whoopsee l’ha beccato dalle parti dell’Ariston con mascherina e ombrello, convinto di essersi mimetizzato. Qualcuno all’inizio ha ipotizzato che la presenza di Jovanotti a Sanremo fosse legata al tifo per l’amico e collega, poi si è scoperto che parteciperà alla serata delle Cover all’Ariston insieme al dj e produttore discografico Mousse T.

JOVANOTTI A SANREMO 2022 ANCHE CON “APRI TUTTE LE PORTE”

Tra l’altro quella di stasera sarà per Jovanotti l’occasione per incrociare di persona Amadeus, con cui aveva chiacchierato nei giorni scorsi in collegamento su Radio Deejay. “Sei riuscito a cambiare il Festival di Sanremo, hai fatto una cosa fantastica”, aveva detto Lorenzo Cherubini. Invece in un lungo post su Facebook nei giorni scorsi aveva parlato del suo brano ‘Apri tutte le porte’ che Gianni Morandi ha portato in gara all’Ariston. “Avevamo un bel pezzo per me, non pensavo ancora a Morandi ma in realtà lo pensavo come un pezzo mio alla Morandi, diciamo così”. Poi a settembre si è sentito con l’amico per un saluto e hanno parlato di Sanremo.

“Penso sia venuta molto bene, Gianni ci sta sopra come un surfista di Maui e suona come un pezzo senza tempo, ma buono per questi tempi in cui, io di sicuro non so gli altri, ho bisogno di roba che si balli come in un dopoguerra per strada”. Stasera però duetteranno riproponendo alcuni dei grandi successi di Gianni Morandi, che hanno segnato la storia della musica italiana e che sono stati senza dubbio fonte di ispirazione per Jovanotti.

