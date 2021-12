Jovanotti ha il Covid: “Mal di gola, dolori e febbre”/ “Positivo anche Nicola Savino”

Jovanotti ha il Covid: il tampone al quale si è sottoposto il cantante ha dato esito positivo e a comunicarlo è stato direttamente lui sui social media, con particolare riferimento a TikTok, mediante una serie di filmati pubblicati sulla piattaforma molto utilizzata dai giovani. In questo momento l’artista è isolato, tanto che in un video lo si vede ringraziare la moglie per avergli lasciato di fronte alla porta un piatto di pasta (fusilli con i broccoli). Dopodiché, per rassicurare anche tutti i suoi sostenitori, ha fornito alcune indicazioni circa le sue condizioni di salute.

Riportiamo di seguite le parole del cantautore: “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, e passerà anche il virus, dai, buone feste. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato. Ho un forte mal di gola e dolori muscolari”, afferma, con indosso un pigiama. Insomma, in generale non è propriamente in forma, ma indubbiamente il vaccino a cui si è sottoposto gli ha consentito di affrontare l’infezione con maggiore serenità e con minor rischio di sviluppare la malattia grave.

JOVANOTTI HA IL COVID: “POSITIVO ANCHE NICOLA SAVINO”

Sempre sulla piattaforma di TikTok, Jovanotti ha spiegato non soltanto di avere il Covid, ma ha anche chiarito che “è un’influenza di quelle toste”. Successivamente, ha preso a pugni in maniera virtuale il Coronavirus, intimandogli di andare via dal suo corpo e da casa sua, in maniera ovviamente ironica, ma estremamente emblematica e rappresentativa della lotta che tutti noi stiamo conducendo da due anni a questa parte.

Infine, una rivelazione, sempre da parte di Jovanotti: anche Nicola Savino ha contratto il Covid. “Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzioni. Mi ha chiamato Nicola Savino la sera e mi ha detto: stamattina ero negativo, ma ho fatto il molecolare e sono positivo”.

