Jovanotti dedica all'amata mamma Viola un dolcissimo post su Instagram nel giorno del suo novantesimo compleanno: il ricordo del cantante

Jovanotti, il ricordo di mamma Viola nel giorno del suo 90° compleanno

Nonostante il grande successo e la brillante carriera costruita negli anni, Jovanotti non dimentica le sue radici e le sue origini, a cominciare dalla famiglia alla quale è sempre e da sempre legatissimo. Il cantante lo ha dimostrato ancora una volta nelle ultime ore, condividendo sul proprio profilo Instagram un dolcissimo post in ricordo dell’adorata mamma Viola, scomparsa nel 2010 e che avrebbe compiuto 90 anni.

Il cantante ha condiviso inizialmente due tenere fotografie in bianco e nero, risalenti a tantissimi anni fa: negli scatti si vede sua figlia Teresa, nata nel 1998 dall’amore per la moglie Francesca Valiani, assieme a nonna Viola sedute al tavolo della cucina di casa.

Nonna e nipote erano solite condividere numerosi pomeriggi in compagnia, racconta il cantante in un lungo messaggio a corredo del post: “Sono belle queste due foto (che non ricordo se ho scattato io nella mia fase pellicola bianco e nero o la @fravaliani, ma non importa). Oggi la mia mamma, la “nonna viola” avrebbe compiuto 90 anni, e qui è con @terrywho_cartoons in uno di quei giorni che andavamo a trovarla“.

Jovanotti, la dolcissima dedica: “La mia mamma amava le storie…“

Jovanotti ha poi proseguito il suo affezionato ricordo di mamma Viola nel messaggio pubblicato su Instagram. In riferimento alla figlia Teresa, sua nonna “le insegnava qualcosa, le raccontava qualche storia dei tempi andati o dei suoi figli da bambini che ne combinavano di tutti i colori, e la Teresa amava molto starla ad ascoltare“.

“La mia mamma amava le storie, era una lettrice di romanzi di qualità, amava il grande cinema (“via col vento” il suo preferito) e a sua volta era una buona narratrice di aneddoti e di cose divertenti. Ciao mamma ovunque tu sia, fate una bella festa, io so con chi sei, e so che sei contenta“.

Un messaggio dolcissimo, in ricordo dell’adorata figura materna alla quale Jovanotti era legatissimo: il post è stato inondato di like e commenti al cantante.