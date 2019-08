Jovanotti, Jova Beach Party a Roccella Jonica/ Scaletta e biglietti del 10 agosto

E anche oggi è Jovanotti il protagonista della musica e dei grandi eventi perché oggi, 10 agosto, il suo Jova Beach Party si arricchisce di una nuova tappa che porterà l’artista in Calabria. Ogni concerto è unico e irripetibile e non solo grazie all’energia di Lorenzo Cherubini ma anche per gli ospiti che in queste tappe lo hanno raggiunto sul palco, a chi toccherà oggi e quali sono i dettagli del concerto che si terrà sulle bellissime spiagge di Roccella Jonica nella provincia di Reggio Calabria? Per il nuovo concerto di oggi, Jovanotti ha radunato Ackeejuice Rockers, 47 Soul Palestina, Duo Bucolico, Sangennaro Bar e questo significa che, anche in questo caso, la scaletta non sarà la stessa. Lo stesso artista ha spiegato che ogni tappa sarà uno spettacolo a sé sia per la versione delle canzoni e sia per la formazione della scaletta anche se non mancheranno i grandi mix dei suoi successi storici a cominciare da Ti porto via con me, Salvami, Oh, vita!, Estate, Serenata rap, Tutto l’amore che ho, Piove, Sabato, A te, Baciami ancora, L’ombelico del mondo, Penso positivo, Il più grande spettacolo dopo il big bang e la storica Ragazzo fortunato.

JOVA BEACH PARTY: DALLA SCALETTA ALLE MISURE DI SICUREZZA

Tutto è pronto per la tappa calabrese del Jova Beach Party che prenderà il via proprio tra poco. Lo stesso Jovanotti sui social si è mostrato con la sua chitarra in mano e poi ha scritto: “Lo senti? Ci si vede in spiaggia dalle 15 in poi a #roccellajonica #jovabeachparty seguite @jovabeachparty e l’app per tutte le info utili in tempo reale!”. Dalle 15.00 ci si ritroverà in spiaggia per ore e ore di musica all’Area Natura Village in cui vigono le stesse norme di sicurezza di tutti gli altri concerti ovvero sono vietati: bombolette spray, coltelli e oggetti da taglio, catene, pietre, fuochi d’artificio, materiale esplosivo, materiale infiammabile, sostanze stupefacenti, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, animali di qualsiasi tipo e taglia, fotocamere, apparecchiature per la registrazione, videocamere, Ipad, tablet ma non è possibile nemmeno disturbare la visibilità agli altri spettatori o alla segnaletica di emergenza.

BIGLIETTI E COME ARRIVARE ALL’AREA NATURA VILLAGE

Il Jova Beach Party andrà in scena nell’Area Natura Village comodamente raggiungibile in treno da qualsiasi direzione. La stazione di Roccella Jonica è raggiungibile a piedi dalla location del concerto anche se le corse e le biglietterie non sempre sono a “portata di mano”. Dalla stazione, l’Area Natura Village dista solo 3 chilometri mentre in auto bisognerà percorrere l’A2 uscendo a Rosarno e proseguendo poi sulla SS682 Jonio/Tirreno e uscire a Gioiosa Jonica proseguendo poi in direzione Taranto e seguendo le indicazioni. Al momento non ci sono più biglietti disponibili per il concerto di oggi i cui “cancelli” si apriranno tra poco. Il Jova Beach Party si sposterà poi a Policoro martedì 13 agosto e, al momento, ci sono ancora dei biglietti disponibili.



