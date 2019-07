Jovanotti/ Jova Beach Party di Rimini a rischio? Gli animalisti dicono no al concerto

Continuano le polemiche relative al Jova Beach Party di Rimini previsto per domani, 10 luglio, ma che sembra essere a rischio. A mettere il bastone tra le ruote al tour di Jovanotti sono stati un po’ tutti ma, soprattutto, le associazioni ambientaliste che hanno pensato bene di presentare una serie di esposti proprio per proteggere le location previste per questa serie di concerti. Dopo lo storico e immenso debutto di Lignano Sabbiadoro, Jovanotti si prepara per una nuova tappa del suo Jova Beach Party ma questa volta avrà a che fare con un altro problema, almeno secondo quanto riporta Repubblica.it. L’evento di domani è finito nel mirino degli ambientalisti e, in particolare, di, tra le altre, Italia Nostra, Legambiente e LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, che hanno presentato un esposto alla Procura della Recpubblica di Rimini e al Ministero dell’Ambiente per chiedere che il Jova Beach Party non vada in scena o, al massimo, venga spostato.

L’ESPOSTO DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO IL JOVA BEACH PARTY

Ma da dove è nata questa esigenza? A quanto pare la tappa di Rimini del Jova Beach Party potrebbe disturbare quattro pulcini di fratino, una specie protetta di uccelli di cui si contano una trentina di coppie in Emilia Romagna e 700 in tutta Italia. La “famiglia” di uccelli vive proprio nell’area adibita al concerto di domani e a peggiorare le cose c’è il fatto che i 4 esemplari non siano ancora in grado di volare e, secondo quanto si legge nel comunicato, “esiste un’elevata probabilità che vengano schiacciati e involontariamente uccisi”. Al momento non ci sono novità su un possibile annullamento visto che lo stesso Jovanotti ha scritto poco fa sui social: “Domani per esempio #jovabeachpartyl’esperienza piu folle del rocknroll sarà a rimini, la sua patria! RIMINI!!!!!! tra futuro ed amarcord balleremo in riva al mare!”.

