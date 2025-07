Jovanotti, il racconto choc: “Ho visto il piede al contrario e la clavicola bucava la pelle. Ma ho sorriso alla videocamera”.

Due anni fa Jovanotti ha fatto un brutto incidente mentre si trovava a Santo Domingo. Oggi il cantante ha raccontato su Facebook come sta oggi, nell’anniversario della sua rovinosa caduta in bicicletta: “Io e il mio dolore post-incidente andremo lontano, 2 anni fa cadevo in bici, iniziata una nuova avventura“. Così ha detto in un lungo post sui social spiegando nel dettaglio come si sente dopo tutto questo tempo da un incidente che senza dubbio gli ha cambiato la vita.

In particolare Jovanotti ha voluto condividere con i fan le sue prime impressioni appena dopo l’incidente, ad esempio il fatto che appena era caduto non si era affatto accorto di avere una clavicola rotta e che il suo piede era messo al contrario. Addirittura aveva preso il suo cellulare per girare un video dell’accaduto, mentre poi si è accorto di aver attorno i soccorritori e così, ha iniziato a sentire il dolore.

Jovanotti e l’anniversario dell’incidente in bici: la dinamica dell’accaduto

“Due anni fa esatti 15 luglio 2023 mi sono svegliato prima dell’alba, ero in Repubblica Dominicana ospite a casa di amici con la Fra per un paio di settimane di vacanza“, racconta Jovanotti, che per l’occasione si era portato una bicicletta data la sua reticenza di prendere il sole sdraiato sul lettino in tutto il tempo. Così si era messo a pedalare pensando di attraversare tutta l’isola e raggiungere una spiaggia deserta per fare un bagno. “Mi ricordo che era un rettilineo bellissimo che tagliava una piantagione infinita di canna da zucchero di un verde smeraldo“, dice l’artista, che nel percorso non aveva visto un dissuasore e così è caduto a terra facendosi piuttosto male.

Da quel giorno è iniziato un calvario, tra operazioni fallite, tanta ginnastica per riprendere i movimenti e oggi, che il dolore c’è ancora e lo sfida ogni giorno. Jovanotti è reduce da 54 concerti dove il dolore si è fatto sentire eccome: “Si è divertito anche lui”, spiega il cantante, che nonostante i problemi fisici si è divertito a ballare dimenticando tutta la sofferenza.