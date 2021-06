Jovanotti/ L’allegria è il brano scritto per Gianni Morandi “Il pezzo del millennio!”

Jovanotti ha annunciato a sorpresa, con un post sui suoi profili social, l’uscita di un brano in collaborazione con Gianni Morandi. Il titolo sarà ”L’allegria” e verrà pubblicato domani, venerdì 11 giugno. Di questa inedita coppia si sa che Lorenzo ha scritto il testo e che Gianni lo canterà, il pezzo è stato prodotto insieme a Rick Rubin nel suo studio di Malibu. Anche Morandi ha corredato ad una foto che lo ritrae con Jovanotti le sue emozioni: ”Un brano che mi coinvolge totalmente e che mi ha regalato uno degli artisti più innovativi che io stimo di più. Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo”. Stando a quanto ha scritto il cantante di ”Fatti mandare dalla mamma”, Jovanotti lo ha contattato qualche giorno dopo il suo incidente col fuoco: ”Mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta. Il pezzo l’ho ascoltato infinite volte ed ho cominciato a cantarmelo da solo a casa mia”.

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 6 giugno: Pietro tra le fiamme! (Replica)

Le parole di Jovanotti sulla canzone scritta per Gianni Morandi

”Tenetevi forte domani esce il pezzo del millennio!”, con queste parole Jovanotti ha colto di sorpresa i suoi follower di Instagram e Facebook tramite un post pubblicato giovedì pomeriggio per annunciare l’uscita di venerdì. ”Ora siamo qui a mettere a punto gli ultimissimi dettagli per essere fuori tra poche ore. E’ il nuovo pezzo di King Gianni Morandi! Che c’entro io? La canzone l’ho scritta io e l’abbiamo prodotta insieme a Rick Rubin (nello studio shangri la di Malibu)”, lo studio è lo stesso in cui Lorenzo ha lavorato per l’album ”Oh, Vita!” nel 2017. Il cantante ha spiegato che ”L’allegria” è rimasta chiusa in un hard disc durante l’ultimo anno, senza una forma definitiva, fino al momento in cui l’ha fatta ascoltare a Morandi che ”con la sua interpretazione l’ha resa quello che sentirete”. Quello che rivela Jovanotti con le sue parole è di un pezzo rock’n’roll acrobatico pieno di energia: ”Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere”.

Marco Morandi/ "Incidente di papà Gianni? È stata dura. Duetto con Tredici Pietro..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

LEGGI ANCHE:

Gianni Morandi, il calvario dopo l'ustione/ Tornerà a suonare la chitarra? Il duro recupero della mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA