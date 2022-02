Jovanotti, telefonata a Gianni Morandi prima verdetto Sanremo/ “Che bel podio c*zzo!”

Jovanotti è entusiasta per il verdetto del Festival di Sanremo 2022, anche se tifava per Gianni Morandi, per cui ha scritto il brano “Apri tutte le porte” e con cui ha duettato in occasione della serata delle cover. Il cantante, su Instagram, ha pubblicato un video che mostra la telefonata avuta con l’amico dopo l’annuncio dei tre artisti in finalissima, prima che venisse annunciato il vincitore. “Siamo nei primi tre, che figata! Saluta Mahmood&Blanco ed Elisa, fai loro i complimenti. È bellissimo. Un trio fantastico. Che bel podio c*zzo!”, commenta.

Il cantante poi chiede a Gianni Morandi di potere parlare con gli altri due finalisti per fare loro direttamente degli elogi. “Bravissimi, sono contento. Complimenti! È un podio splendido, a me va già benissimo così. Un posto qualsiasi. Spaccate tutto!”, ha aggiunto. Poco dopo sarebbe stato annunciato l’ordine: Mahmood e Blanco primi, Elisa seconda ed il partner di Jovanotti terzo. Per l’artista, però, è già un immenso successo così.

Jovanotti, telefonata a Gianni Morandi prima verdetto Sanremo: il video

Il video della telefonata di Jovanotti a Gianni Morandi prima del verdetto del Festival di Sanremo 2022, che è stato pubblicato su Instagram, ha generato non poche reazioni. Il cantante, a casa insieme ad un gruppo di amici per guardare la finale della kermesse ligure, appare infatti super contento, con in testa un cappello arancione con una spilla a sostegno del suo pupillo. In molti, tra i commenti, hanno sottolineato come la felicità dell’artista sia davvero contagiosa.

“C’è qualche parolaccia per la gioia, ma è vera gioia. Buonanotte! BRAVISSIMI Mahmood&Blanco, Elisa e Gianni Morandi! E grazie per i voti! È stato un Sanremo bello bello, guidato da un Amadeus stellare (ma con i piedi per terra). Grazie per la indimenticabile eaperienza. Grazie!”, questo il commento dell’autore di “Apri tutte le porte” a corredo del post.

