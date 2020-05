Jovic al Milan?/ Calciomercato: contatti avviati, bastano 40-50 milioni

Pubblicità

Per la prossima sessione di calciomercato, il colpo che i tifosi milanisti certo ognuno è l’approdo al Milan di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il giovane serbo da tempo infatti è nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi, che pur non meditando l’addio di Ibrahimovic, pure puntano sui di lui per la prossima stagione, per dare maggior guizzo al reparto offensivo. Come ci riporta la Gazzetta dello sport, ecco dunque che la dirigenza rossonera non è stata ad aspettare in questo periodo di stop per l’emergenza coronavirus: anzi nelle ultime settimane sono già stati instaurati importanti contatti con il giocatore ma anche con il Real Madrid, disposto a metterlo sul mercato di fronte a una buona offerta. A facilitare il tutto, secondo la rosea, il fatto che Jovic abbia il medesimo procuratore dell’ex compagno di squadra Ante Rebic.

JOVIC AL MILAN: BASTANO 40-50 MILIONI PER IL SERBO

Dunque pare non farsi immediatamente in salita la trattativa che porterebbe Jovic al Milan nella prossima stagione: come abbiamo detto i contatti sono stati avviati e proseguono in via preferenziale e pure dal punto di vista economico l’affare non risulta impossibile. Certo il Real Madrid non ha intenzione di svendere il proprio giocatore, con cui ha un contratto fino al 2025, ma stando a quanto ci riporta la Gazzetta dello sport, il club spagnolo potrebbe chiedere per lui una cifra sui 40-50 milioni, più che abbordabile per il Milan, che comunque potrà proporre altre formule sul prestito. Non va però dimenticato che solo pochi giorni fa il serbo ha riportato la frattura della caviglia, guaio che lo lascerà a casa per due mesi e che potrebbe anche aiutare il Milan nella gestione della trattativa, Chiaramente sarà poi determinante il parere del giocatore stesso. In tal senso, nei giorni scorsi il papà ha raccontato di come lo stesso Jovic sia in difficoltà: non è impossibile immaginare che, posto di fronte a una nuova avventura in rossonero (in compagnia di un vecchio amico come Ante Rebic), Jovic possa ritrovare smalto e sicurezza.



